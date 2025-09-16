チケットが売れずに次々とファンミが中止？ソウルでも半数以上が売れ残っている状況　ハン・ソヒがピンチ | RBB TODAY

日本でも行われた女優ハン・ソヒのワールドツアーファンミーティングが不調だ。

ハン・ソヒは7月12日のバンコク公演を皮切りに、東京、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリン、ソウルなど主要都市でファンミーティングを行う予定だった。

しかし最近、フランクフルト、ベルリン、ロンドン、パリ、ニューヨークの5都市での公演が「予期せぬ事情」により中止となった。

所属事務所は「ご不便をおかけして申し訳ない。チケットは全額払い戻す」と謝罪したが、明確な中止の理由を明らかにしていない。

一部からは、チケットの販売が不振だったことが原因ではないかとの見方が出ている。

（画像＝9atoエンターテインメント）ハン・ソヒのファンミーティングのメインポスター

実際、10月26日に行われるソウルでのファンミーティングの販売状況も好調とは言えない。9月11日からチケット販売（価格9万9000ウォン＝約1万円）が開始されたが、9月16日現在、1600席の半数以上が売れ残っている状況だ。

ファンミーティングまで1カ月以上あるため、状況が変化する可能性もあるが、即完売といった状況でないことは確かだろう。

一般的に、アイドルグループのように忠実な固定ファンが少ないという女優の特性はあるだろうが、ハン・ソヒは韓国トップクラスの人気女優とされているだけに、厳しい状況に置かれているといえる。

（写真提供＝OSEN）ハン・ソヒ

なお、ハン・ソヒは映画『プロジェクトY』（原題）で第30回釜山（プサン）国際映画祭（BIFF）への参加を控えている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山（ウルサン）出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡～Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

■【写真】ハン・ソヒ、“脇腹タトゥー”を堂々披露

■【写真】ハン・ソヒ、太ももの98％があらわに

■【写真】ハン・ソヒ、ぱっかり開いたウエストから“骨盤タトゥー”