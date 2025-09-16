RIIZE、日本ツアー完走！東京ドーム公演サプライズ発表で“忘れられない日”に【PHOTOレポート】 | RBB TODAY

RIIZEが、初の日本アリーナツアー最終公演で東京ドーム公演の開催を発表し、圧巻のパフォーマンスとファンへのサプライズで“忘れられない日”を刻んだ。

RIIZEの初となる日本でのアリーナツアー『2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN』の最終公演が、9月13日～15日の3日間、東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催された。

13日の公演では、K-POPボーイズグループとしてデビュー最速での東京ドーム公演となる『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』の発表もあり、忘れられない公演となった。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

今回のツアーのキーワードが“航海”ということで、メインステージは船がモチーフとなっており、背面を覆う巨大ビジョンの中央には船首を想起させる切れ込みが施されている。幻想的なオープニング映像の後、その船首が真ん中から左右に開き、中からメンバーが登場。正面を見据えた精悍な表情がビジョンに投影されると、BRIIZE（ファンダム名）から大きな歓声が上がり『Ember to Solar』で公演の幕を開けた。炎のような映像と照明の光でオレンジに染め上げられたステージでは、スピーディーなビートに乗って情熱的なパフォーマンスが繰り広げられ、曲のラストに向かってウォンビンとソヒのロングトーンも一層の力と熱を帯び、オープニングからRIIZEの破格のカリスマ性を誇示した。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

続いて披露された『Siren』では、会場内にサイレンが鳴り響き、アップテンポのダンスナンバーを畳みかけた。高速ステップが見どころの本楽曲でメンバーたちは、曲の途中でメインステージから花道で繋がったセンターステージに移動し、観客に囲まれながら迫力あるステップを見せつけた。

『Odyssey』では会場に青い光が放たれ、センターステージにスモークが立ち込める。メインステージが船とすると、客席を含むセンターステージは海の中のようなイメージで、そこに立つメンバーたちはまるで波の上に漂っているかのようだった。夢に向かって一歩を踏み出していく想いを綴ったミディアムテンポのナンバーを、優しく温かみのある歌声で届けた。サビでは美しいユニゾンも聴かせ、歌唱力の高さも証明した。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

『Combo』ではメンバーがステージに散らばって、目の前のBRIIZE一人ひとりに向けて歌うような場面もあった。サビに向かってパワフルになっていく歌声は“誰が何と言おうと 君を求めている”という想いの高まりを感じさせ、天に向かって突き出された指先は、RIIZE とBRIIZEが進むべき先を示しているようにも感じられた。

オープニングの4曲で、カリスマ性、ダンススキル、歌唱力の高さ、ファンとの距離の近さというRIIZEの持ち味を詰め込んだステージを披露した彼らは、MCでは等身大の一面も垣間見せた。

ソンチャンとショウタロウが「RIIZEがここ代々木に帰ってきました！」「ただいま、代々木」と笑顔で挨拶すると、日本初の単独公演の会場が代々木だったことに触れつつ「最後まで全力で応援してくれますか？」と可愛くお願いし、ソヒは「本気で行くぞ！」と元気いっぱいに気合を入れた。一方、体調不良のため、初日公演は椅子に腰かけての出演となったウォンビンは「ベストの姿を見せられなくて申し訳ない」と謝罪をしつつ、最後まで全力を尽くすことを誓った。

「素敵なメモリーを作ろうぜ！」というウンソクの掛け声から始まったブロックでは、上着をクールなジャケットからベースボールシャツに着替え、親しみやすさを感じさせる楽曲でポップな世界観を作った。日本オリジナル曲『Be My Next』『Lucky』で彼らは、ステージを走り回ったり、カメラに向かって至近距離のファンサをしたりと楽しむ姿を見せ、ファンも一緒に歌って盛り上げた。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

映像を挟み、アントンの父、ユン・サンが手掛けた『Passage』で雰囲気を変えると、ボーカル中心のセクションに入った。メインステージの船首の先にタラップが取り付けられ、船員風の衣装に着替えたメンバーはそこに腰かけて『Midnight Mirage』を披露。客席を見渡して笑顔を向け、時に手を振ったりしながら、メルヘンチックで美しいメロディを奏で、繊細な歌声が心地よく耳に響いてきた。

部屋のようなセットの中でリラックスした雰囲気で披露された『Hug』では、ソンチャン＆ウォンビン、ショウタロウ＆ソヒ、ウンソク＆アントンがペアになって、お互いの肩にもたれかかったり、ハグをしたりと仲睦まじい姿も見せた。また、ショウタロウがノートに書かれたメッセージを見せる場面では、“ソンチャン、誕生日おめでとう！”と記されており、いつもはBRIIZEに向けた言葉のところを、9月13日に24歳の誕生日を迎えたソンチャンへのメッセージに変え、曲中でのサプライズ演出も成功させた。

『Love 119 (Japanese Ver.)』では、ショウタロウの「一緒に歌ってください」というお願いに応えて、BRIIZEたちが大合唱。歌唱後、ソヒは「BRIIZEの皆さんはすごく合唱が上手くなりましたね！」と驚きを口にし、ショウタロウも「（ツアーが）終盤に差し掛かっているからか、みんなの合唱が一段とレベルアップした気がする」と喜んだ。

曲の終わりにダンスパートを作り、会場全体をクラブのような雰囲気に変えた『9Days』や、BRIIZEのシンガロングが起こったエモーショナルなポップソング『Show Me Love』などで一体感を高めると、ライブは後半戦へと突入する。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

『Honestly』ではミラーボックスを使った演出で、しなやかな動きの振付を360度、余すところなく見せる。羽織っている柔らかい素材の白いシャツが、時に羽のように広がったり、身体に絡みついたりして色気を増幅させ、視線を釘付けにした。

『Get a Guitar』では、アントンのベースとウォンビンのギターによるセッションから始まるという特別な演出もあり、BRIIZEは大興奮。他にも『Talk Saxy』『Impossible』『Boom Boom Bass』などの人気曲は、ダンサーを加えて迫力を増したパフォーマンスにしたり、ダンストラックをアレンジして入れたり、ライブならではの見せ方をして進化を感じさせた。

また、このブロックではEXO『Monster』をカバー。印象的な振付は受け継ぎつつも、フォーメーションなどはアレンジされていて、先輩へのリスペクトと、RIIZEにしか出せないカラーを証明するパフォーマンスとなった。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

激しいダンスナンバーが続く後半戦で、今年5月にリリースされた1stフルアルバム『ODYSSEY』のタイトル曲『Fly Up』までやり切ると、メンバーはステージに倒れ込んだ。特に『Fly Up』は細かいステップが多く取り入れられていて、白いシャツが透けるくらいの汗を流していた。体調不良のため、この日の公演は歌のみで参加していたウォンビンは「本当にキツそうですね。こんな風に一生懸命にやっているメンバーを見て、感動しています」と口にした。

そして、アントンが「大切な最後を飾れるように、僕たちは最後まで一生懸命頑張ります」と伝え、ショウタロウが「僕たちはすべての瞬間で完璧ではないですけど、後悔のないように前に進んで行こうという意味を込めた曲になっています」と紹介し、本編のラストは『Another Life』が披露された。ウォンビンも一緒のステージに立ち、メンバー全員で歌詞に込められた想いを丁寧かつ情熱的に届けた。

『The End of the Day』でアンコールのステージに戻ってきたメンバーたちが一人ひとり感想を述べると、最後にショウタロウが「BRIIZE、今日は何の日？」と問いかける。BRIIZEからの「ソンチャンの誕生日！」との声を受けて、ステージにバースデーケーキが登場。会場の全員で「ハッピーバースデートゥーユー」を歌ってお祝いする。ソンチャンは「全然知らなかった」と驚きつつも、抱負を聞かれると「僕たち6人のメンバーで仲良く、楽しく活動したいです」と語った。

さらにショウタロウが「BRIIZEに大事なお知らせがあります」とビジョンを見るように促すと、デビューからこれまでの軌跡をたどる映像のあと、初の東京ドーム公演が開催されることが発表された。BRIIZEからの大歓声が上がる中、メンバーも「マジで！」「ヤバい～」と歓喜。ショウタロウは「やっと伝えられました」と満面の笑顔で話し、「みんなのおかげです。ありがとうございます！」とBRIIZEたちに感謝した。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

そんなBRIIZEへの気持ちも込めつつ、最後は『One Kiss』『Inside My Love』を歌い、歌い終えるとメンバーたちは何度もBRIIZEに感謝を伝え、東京ドームでの再会を誓ってステージをあとにした。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

ショウタロウは、アンコールの冒頭で感想を述べた際「今日はきっと大切な日になりますし、みんな忘れられない日になると思う」と言っていたのだが、まさに言葉通りの“忘れられない日”となった。韓国デビューから2年、日本デビューからは約1年と間もないにもかかわらず、確かな技術と表現力、そして最初から最後まで盛り上げ続けたBRIIZEの存在があれば、東京ドーム公演はショウタロウの言葉通り「パワーアップしたステージをお見せする」場となるだろう。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

■【写真】ショウタロウ＆ソンチャン、日本で“デート風SHOT”

■【写真】ウォンビン、“極限の肉体美”を披露

■【写真】ソンチャン＆ウンソク、日本で深夜デート？