ド迫力のプロポーションに釘付け！韓国チアガールの“はち切れ寸前”スイムウェアSHOTに反響続々【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国チアガールのキム・ヒョニョンが、はち切れそうなスイムウェアSHOTを披露して話題だ。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「まだ暑いから、水遊び最高だった…」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、雲一つない青空と真っ青な海を背景にポーズを取るキム・ヒョニョンが写っている。ロングヘアを胸元までたなびかせ、緑のスイムウェア姿でカメラをじっと見つめている。

何より目が行くのは、スイムウェアがはち切れそうなほどの美スタイル。ボリューム感がありながらも健康的なプロポーションを堂々と見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

この投稿には、「本当に美しい…」「いつも綺麗ですね」「ビューティフル！」「女神降臨」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONの応援団に所属している。今年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでもチアを務める。

■【写真】キム・ヒョニョン、水着がはち切れんばかりのダイナマイトボディ

■【写真】キム・ヒョニョン、ぴったぴたの制服SHOT

■【写真】キム・ヒョニョン、美貌クッキリの密着レギンス