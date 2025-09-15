ILLIT、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」初出演！ 全11曲の生バンドステージで熱狂 | RBB TODAY

9月1日に日本デビューを果たしたILLIT（アイリット）が、日本最大級の夏フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に初出演し、観客を魅了した。

出演日は9月14日、会場は千葉市蘇我スポーツ公園。ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）は、全曲バンドアレンジバージョンで11曲を披露した。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」は1日あたり6万人、5日間で計30万人を動員予定の国内屈指の音楽フェスで、K-POPガールグループの出演はIVE（15日出演予定）とILLITが初となる。

観客を巻き込んだ圧巻のステージ

約4万人以上を収容するGRASS STAGEを埋め尽くす熱気の中、ILLITはJapan 1st Singleのタイトル曲『時よ止まれ』で登場。続けてスウィング調に編曲した『Tick-Tack』や、ニュー・ディスコに生まれ変わった『Lucky Girl Syndrome』を披露し、「魔法のような時間を一緒に楽しんでますか？」と呼びかけると大歓声が起きた。

さらに、SEKAI NO OWARI・Nakajin提供曲『Almond Chocolate』、ロックサウンドにアレンジした『Cherish (My Love)』など多彩な演出で観客を魅了。『I’ll Like You』『Topping』ではステージの端まで駆け寄り、観客と積極的に交流。『oops!』では観客がタオルを回し一体感を演出した。『jellyous』『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』では難度の高いパフォーマンスを見せ、最後は世界的ヒット曲『Magnetic』で熱狂を最高潮に引き上げた。

ILLITは「最後まで楽しんでくださり幸せでした。必ずまた会いましょう！」と挨拶し、日本フェス初出演のステージを締めくくった。

日本活動で次々と話題に

ILLITは日本デビュー以降、音楽番組や大型イベントで存在感を示してきた。

9月1日にはTBS『CDTVライブ！ライブ！』で『時よ止まれ』をテレビ初披露。6日には『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演し、約2万人の観客と約500万人の配信視聴者を魅了した。

9日のNHK『うたコン』では特別アレンジ版を披露、同日のTBS『ラヴィット！』ではMOKAとWONHEEがバラエティ力を発揮したほか、『Topping』『Almond Chocolate』も披露。13日にはNHK『Venue101』に生出演し、今回の「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」へと勢いをつないだ。



チャートでも快進撃

Japan 1st Single『時よ止まれ』は、オリコン週間シングルランキング（9/15付）とBillboard JAPAN Top Singles Sales（9月1日～7日集計）で初登場2位を記録。Billboard JAPAN Hot 100では海外アーティストとして最高位の4位、さらに「Artist 100」ではK-POPガールグループ唯一のTOP10入りを果たすなど、日本の主要チャートを席巻した。

デビューからわずか2週間で圧倒的な存在感を示したILLIT。今後の日本活動にも一層の注目が集まっている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

