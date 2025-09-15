“ほぼ下着”衣装が話題を集めたaespa・ニンニン、ミニワンピ姿で抜群スタイル披露！「世界で一番」【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、リラックスした雰囲気の中で輝く美貌を披露した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「somewiredshit」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、ナチュラルながらも洗練されたムードを漂わせるニンニンの姿が収められている。ルームウェア風のピンクのシャツをゆったりと着こなした写真では、ラフで自然体な魅力を放ち、無造作に流したロングヘアとややアンニュイな表情が大人の余裕を感じさせる。

さらに、別の写真ではインナーが透けて見えるグレーのミニワンピースを着こなし、抜群のスタイルをアピール。眼鏡をかけ、カメラを見つめるクールな表情で視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「世界で一番美しい」「何してもかわいい」「わー！」「女神」など、称賛のコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースした。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

