日向坂46・金村美玖、小坂菜緒を連れ出し山形へ！ | RBB TODAY

「金村が小坂を外へ連れ出してみた！」

YouTube「日向坂ちゃんねる」には、『お願いバッハ！』でWセンターを務める金村美玖と小坂菜緒が登場。あまり外に出ないという小坂を、金村のプランニングのもとで旅行に連れ出している。

最初に訪問したのは地元で評判の川村食堂。「意外と食べたことないかも…」という評判の冷やしラーメンを堪能した。また、山形県唯一の水族館である加茂水族館では、有名なクラゲたちを鑑賞。「かわいい」「これは有名だよ」などコメントしながら様々なクラゲをレポートした。

金村によると同企画は春くらいからお願いしていた言ってたものと、ホテルのベッドに座りながら告白。小坂は、10月31午後11時～放送・配信開始となるWOWOW連続ドラマW-30「ストロボ・エッジ」に出演が決まっているが、金村は「小坂先生は、お疲れ様でした。ドラマ撮影」「忙しそうでした」「ずっと仕事の合間をぬってやってたから、ぜひ観てください」とアピールした。