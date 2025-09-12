G-DRAGON事務所、誹謗中傷・名誉毀損・デマ流布に法的措置「捜査当局と協力…善処も合意もしない」【全文】 | RBB TODAY

BIGBANGのG-DRAGONへの誹謗中傷や名誉毀損に対し、所属事務所が法的措置を執る旨を明らかにした。

（写真提供＝OSEN）G-DRAGON

以下、ギャラクシー・コーポレーションの発表全文。

こんにちは。ギャラクシーコーポレーションです。

まずは、当社所属アーティストG-DRAGON（クォン・ジヨン）とギャラクシー・コーポレーションに寄せてくださる関心と愛情に心より感謝申し上げます。

アーティストG-DRAGONに向けられた根拠のない虚偽事実や悪意的な投稿による権利侵害行為に関して、法的対応の進行状況をご案内いたします。

当社はファンの皆様からの通報を含め、別途継続的なモニタリングを通じて、アーティストに対する虚偽事実の流布、悪意的な誹謗、名誉毀損などの投稿が掲載および拡散されている状況を確認し、継続的に捜査当局への協力を要請し、対応しております。

現在、四大ローファーム（法律事務所）の一つである法律事務所ユルチョンを選任し、オンラインコミュニティおよびSNSなどを詳細にモニタリングしながら関連資料を収集しており、ファンの皆様からの通報も法的対応の重要な根拠として積極的に活用しています。

当社はアーティストの実名だけでなく、頭文字、イニシャル、ニックネームなどを含め、アーティストが連想されるすべての違法行為の表現に対して、刑事告訴をはじめ可能なすべての民事・刑事上の措置を執っており、いかなる善処や合意もなく強硬に対応していきます。

確認されていない内容の噂を作り出したり、悪意的な文・映像などを投稿することは明白な違法行為です。アーティストに対する無分別な悪性の投稿作成および拡散を控えていただくことを願い、情報通信網法および刑法により、法的処罰の対象となり得ることを厳重に警告します。

今後も徹底したモニタリングと持続的な対応を通じて、アーティストの権益保護のため最善を尽くします。常に所属アーティストに向けて変わらぬ愛と応援を送ってくださるファンの皆様に心より感謝いたします。

ありがとうございます。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

