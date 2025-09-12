ZEROBASEONE、新曲『ICONIK』が音楽番組で“3日連続1位”に！日本での快進撃も止まらない | RBB TODAY

ZEROBASEONEの人気が止まらない。

ZEROBASEONEは9月11日に放送されたMnetの音楽番組『M COUNTDOWN』で、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』で1位を獲得した。

ZEROBASEONEは、9月9日の『THE SHOW』に続き、『SHOW CHAMPION』『M COUNTDOWN』まで3日連続で1位を獲得し、破竹の勢いにさらに拍車をかけた。

（画像＝『M COUNTDOWN』放送キャプチャ）ZEROBASEONE

音楽番組で3冠を達成したZEROBASEONEは「ZEROSE（ZEROBASEONEファン）、本当にありがとう、愛している。僕たちにとって意味の深い『M COUNTDOWN』で1位を獲得できて一層光栄で、特別に感じている。これからも走り続けるZEROBASEONEになる」と感想を伝えた。

この日ZEROBASEONEは、完璧にシンクロしたパワフルなパフォーマンスを披露し、観客の視線を釘付けにした。抑制された動きの中にも強烈なエネルギーを余すことなく込め、9人のさらなる成長を証明した。

ZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』で、発売1週間の間に151万枚以上を売り上げ、“6作連続ミリオンセラー”を達成。デビュー作から6枚連続でミリオンセラーを記録したのは、K-POPグループ史上初となる快挙だ。

さらに『NEVER SAY NEVER』は韓国内外の主要チャートを席巻。特に日本では、9月15日付のオリコン（集計期間：9月1日～7日）「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」でそれぞれ2位を記録し、日本での熱い人気を改めて証明した。

オリコンだけでなく、Billboard JAPAN（集計期間：9月1日～7日）でも「Hot Albums」で7位、「Download Albums」で9位を獲得。さらにタイトル曲『ICONIK』も「Hot Shot Songs」で3位にランクインし、“グローバル・トップティア”らしい底力を見せつけている。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

