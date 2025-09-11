ILLIT、日本人気が止まらない！音楽ランキング席巻＆大規模フェスから相次ぐラブコール | RBB TODAY

ILLITが日本の主要アルバムランキング上位を席巻し、人気の勢いをさらに加速させている。

オリコンによると、ILLITの日本1stシングル『時よ止まれ』は、最新「週間合算シングルランキング」（9月15日付／集計期間9月1日～7日）で2位を記録。同シングルは「週間シングルランキング」でも2位にランクインした。

オリコン「週間合算シングルランキング」は、CD売上、デジタルダウンロード数、ストリーミング再生数を合算して順位を決定する。『時よ止まれ』はこのランキングで、6月に発売された韓国3rdミニアルバム『bomb』の初週ポイントを上回り、ILLITの著しい成長を証明した。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

さらに、『時よ止まれ』はBillboard JAPANでも最新「Top Single Sales」（9月10日付／集計期間9月1日～7日）で2位を獲得。タイトル曲は総合ソングチャート「Hot 100」で4位に初登場した。

タイトル曲のミュージックビデオも根強い人気を集め、各種チャートで存在感を示した。青春映画のような映像美が印象的なこのMVは、LINE MUSIC「ミュージックビデオTop 100」のリアルタイムおよびデイリーランキングで1位を記録し、週間ランキングでも2位（集計期間9月3日～9日）にランクインした。

テレビ出演でも存在感を放った。ILLITは9月9日、NHKの音楽番組『うたコン』でタイトル曲『時よ止まれ』をバンドバージョンで披露し、新たな魅力と安定したライブ実力をアピール。また、ギークシックなメガネを取り入れたトレンディなスタイリングも話題を呼んだ。同日、TBS系の人気朝番組『ラヴィット！』にも出演し、ユーモラスなトークで日本のファンに親しみやすさを示した。

所属事務所BELIFT LABによると、ILLITには大規模フェスティバルからの出演オファーが相次いでいる。ILLITは9月6日、日本最大級のファッションイベント「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」のオープニングスペシャルアーティストとして登場し、華やかなパフォーマンスで観客を沸かせた。

さらに14日には、千葉市蘇我スポーツ公園で開催される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のメインステージに出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

