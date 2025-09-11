美人セッターに元代表も！“バレー女帝”キム・ヨンギョンの新冠番組、出場選手のラインナップ公開 | RBB TODAY

韓国女子バレーボール界の“レジェンド”キム・ヨンギョンの監督挑戦記を描いた新バラエティ番組に出演する選手7人の顔ぶれが明らかになった。

MBCの新バラエティ番組『新人監督キム・ヨンギョン』（原題）の制作陣は9月10日、キム・ヨンギョンが監督を務める「必勝ワンダードッグス」の選手7人のラインナップと新ポスターを公開した。

来る9月28日21時10分より放送予定の『新人監督キム・ヨンギョン』は、「必勝ワンダードッグス」を率いるキム・ヨンギョン監督のもと、プロで戦力外となった選手、引退した選手、あるいはチャンスをつかめなかった選手たちに再起の踏み台を用意するプロジェクトで、「アンダードッグたちの反乱」を予告している。

今回発表されたラインナップでは、女子バレー韓国代表でも活躍したピョ・スンジュが最注目。そのほか、IBK企業銀行アルトスの有望株として注目された“美女セッター”のイ・ジン、興国生命ピンクスパイダーズ一筋でプレーしたキム・ナヒ、突然の引退で惜しまれたイ・ナヨン、モンゴル出身アウトサイドヒッターのインクシ、二度の放出を乗り越えて戻ってきたク・ソル、実業団バレーで“最強”と呼ばれたユン・ヨンインらが名を連ねた。

（写真＝MBC）

いずれもバレー人生で一度は挫折を経験した選手たちだが、そんな彼女たちはキム・ヨンギョン率いる新チームで再び羽ばたく機会を得た。

公開されたポスターでは、コート上で決意溢れる監督と選手たちの姿が写し出され、見る者の視線を引きつける。制作陣は選手たちのトライアウトや練習過程、そしてチームワークが生み出すドラマチックな逆転ストーリーを届けると予告しており、期待を高めている。

（写真＝MBC）

なお、『新人監督 キム・ヨンギョン』は韓国政府の科学技術情報通信部と放送通信発展基金の支援を受けて制作され、来る9月28日の初回放送から「必勝ワンダードッグス」の航海が本格的に始まる。

