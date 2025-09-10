女優イ・ミンジョン、夫イ・ビョンホンに一度“フラれていた”？交際秘話を告白「きっぱり切り捨てた」 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、夫イ・ビョンホンとの交際秘話を明かした。

9月9日、イ・ミンジョンのYouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」に最新動画がアップされた。

動画でイ・ミンジョンは「ドラマ『花より男子-Boys Over Flowers』が大ヒットする直前に（1年ほど）オッパ（イ・ビョンホン）と付き合っていました。この話は放送でもよくしましたが、1年ほど交際したあと、オッパが1年以上海外に行かなければならない状況だったんです。オッパの立場では『彼女は今まさに活動を始めようとしているのに、これが足かせになってはいけない。だから自分が外国に行くから僕たちはバイバイだ』と。私はその時『私に向かってそんなこと言うなんて？』と思いました（笑）。別れる理由はないと思ったし、1年間海外にいるのはただの言い訳にすぎないと感じました。愛がなければ別れるんだと考えて、きっぱり切り捨てました」と告白した。

（画像＝「「イ・ミンジョンMJ」キャプチャ）

当時イ・ビョンホンはハリウッド進出のため長期間海外に滞在せざるを得ず、ちょうど注目を集め始めた新人女優イ・ミンジョンと遠距離恋愛を続けるのは難しいと判断していたという。

続けて「オッパから突然海外から電話がかかってきました。時差も合わないから変な時間にかかってくると電源を切って出なかったり、翌日にメールで返事したり、既読スルーしたりしました。その後、映画祭で新人賞を受賞するために百想（ペクサン）、青龍映画賞など授賞式に行ったんです。映画『シラノ恋愛操作団』で候補に上がっていて、そこで彼を見かけました。私にアイコンタクトのように挨拶してきたけど、無視しました（笑）。そうしているうちにまた会うようになって、結婚しました」と笑いながら振り返った。

再会したイ・ミンジョンとイ・ビョンホンは2013年に結婚し、2015年に長男を、そして2023年12月には第2子となる娘を授かった。

（写真提供＝OSEN）イ・ビョンホン（左）とイ・ミンジョン

この日の動画では、俳優夫婦のキスシーンにまつわる裏話も公開された。親友の女優ワン・ビンナとイ・ソヨンは「夫婦が俳優同士なのに、相手のキスシーンを知ったとき嫉妬しないの？」「少しはするんじゃない？」と質問。

イ・ミンジョンは「夫が嫉妬したことはあります。毎回します。すべてのシーンで嫉妬します」と笑い、「ドラマ『一度行ってきました』でイ・サンヨプさんとキスしたときも、『ビッグ～愛は奇跡〈ミラクル〉～』でコン・ユ先輩と共演したときも、すごく嫉妬しました。嫉妬の仕方が『はぁ…ちょっと！あんなにまでしろって言われた？裏で何かあったんじゃないの？』みたいに言うんです」と明かし、笑いを誘った。

「ミンジョンさんは夫に嫉妬したことはある？」という質問には「不思議なことに夫は結婚してから、意図したわけではないけどそういうシーンがなかったんです。ロマンスドラマは『ミスター・サンシャイン』をやったけどスキンシップはなかったし、『インサイダーズ／内部者たち』でキスする相手はいないし、『天命の城』でもなかったし、『イカゲーム』ではマスクをかぶったフロントマンがキスしますか？」と答え、笑いを誘った。

親友たちが「撮影日にキスシーンがあるときは、事前に『今日はキスシーンがあるよ』って言うの？」と尋ねると、イ・ミンジョンは「わざわざ『キスシーンしに行ってきまーす』なんて言います？」と真似をして、周囲を爆笑させた。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

