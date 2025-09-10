少女時代・ユナ、ドラマ『暴君のシェフ』のストイックな役作り「（料理の演技の）95％は自分で…」 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のユナが、多彩なエピソードとともに視聴者のもとを訪ねる。

本日（9月10日）、韓国で放送されるtvNのトーク番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』310回には、ユナが出演する。

同番組では、世界42カ国で1位、毎回自己最高視聴率を更新し、話題性まで総なめにしているドラマ『暴君のシェフ』の主人公、ユナの話を聞くことができる。

劇中でタイムスリップしたフレンチシェフのヨン・ジヨン役を熱演中の彼女は、「（料理の演技の）95％は自分でやってみようと思った」と役作りのために3カ月間料理クラスを受けた努力と情熱を伝える。

毎朝、目が覚めてからすぐに視聴率を確認するという率直な話から、彼女のアイデアで誕生したコチュジャンを搾る場面の秘話、ライジングスターに浮上した相手役の俳優イ・チェミンとの関係性、ドラマの外での笑えるが、悲しいハプニングなど、臨場感あふれる裏話が公開される予定だ。

また、撮影終了後の打ち上げで暴走したユナのギャップも笑いを届ける見通しだ。

（写真＝tvN）左からチョ・セホ、ユナ、ユ・ジェソク

今年デビュー18年目を迎えたユナは、少女時代のセンターとしてデビューし、いつのまにか「今はユナの時代」という言葉が出るほど、女優としても眩しい全盛期の真っただ中にいる。

ドラマ『君は僕の運命』のセビョクから映画『共助／コンフィデンシャル』『EXITイグジット』、そして『暴君のシェフ』のヨン・ジヨンまで、約20編の作品を通じて、豊富なフィルモグラフィーを積み上げてきたユナ。

彼女は、「私が上手くやれば良いという思いが1番大きかった」として、“アイドル出身女優”に対する先入観を実力で克服してきた感想を伝える予定だ。

さらに、少女時代のデビュー20周年を控え、完全体の活動に対する言及はもちろん、10代にデビューして30代を迎えた少女時代のメンバーたちとの共感に満ちた世代別トークも興味を引く。

ここに『暴君のシェフ』の今後の展開およびイ・ホン（演者イ・チェミン）とのロマンスについて、「涙を流すと思う」というユナの突然のネタバレまで予告され、番組本編に対する期待を高めている。

なお、ユナが出演する『ユ・クイズ ON THE BLOCK』は本日20時45分に韓国で放送予定だ。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業もドラマ『ビッグマウス』『キング・ザ・ランド』をはじめ活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する大ヒットとなった。

