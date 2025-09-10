「韓国に敗れたアメリカ、日本に勝って安堵のため息」森保ジャパン完敗に韓国紙も反応「無得点の1分1敗」 | RBB TODAY

サッカー日本代表がアメリカ代表に敗れた。

森保一監督率いる日本代表は9月10日（日本時間）、米オハイオ州コロンバスのロウアー・ドットコム・フィールドで行われた親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗戦を喫した。

一部の海外組が負傷離脱したなか、日本はメキシコ戦の引き分けに続きアメリカには無得点で敗れ、9月のAマッチ2連戦を1分1敗の未勝利で終えることになった。

一方、マウリシオ・ポチェッティーノ監督が率いるアメリカは、ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表に0-2で敗れたことで激しい批判を受けていたが、この日の勝利で安堵のため息をつくことになった。

試合は前半30分にアメリカが先制。マクシミリアン・アーフステンのクロスにアレックス・ゼンデハスが左足のボレーシュートで合わせ、ゴールネットを揺らした。

後半19分には追加点。クリスティアン・プリシッチがペナルティエリア左からスルーパスを送ると、これに反応したフォラリン・バログンが左足を振り抜き、チームに貴重な2点目をもたらした。

（写真提供＝Imagn／ロイター／アフロ）三笘薫（左）

日本はその後、挽回のゴールを決めようと努力したが、最後まで得点は生まれず。アメリカは同日、ボール支配率で58％と日本（42％）を圧倒し、シュート数も合計19本（日本は10本）、うち枠内11本（日本は6本）と大きく上回った。

