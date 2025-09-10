急逝した人気ユーチューバー・大図書館さんの元妻が心境告白　子連れ再婚や息子との関係にも言及 | RBB TODAY

急逝した韓国の人気ユーチューバー・大図書館さん（本名ナ・ドンヒョン、享年40）の元妻が、一部で広まった噂について自ら説明した。

元妻でユーチューバーとして活動するユムデン（本名イ・チェウォン）は9月10日、自身のチャンネルに「大図書館さんを愛してくださったすべての方へ」というタイトルの文章を掲載。「突然の知らせに驚き、心を痛めているファンの皆さまに深いお悔やみを申し上げる」とし、「大図書館さんは私たちのもとを去ったが、彼が残した笑顔と温かな心は、私たちの記憶に長く残るだろう」と綴った。

その一方でユムデンは、「私と大図書館さん、そして息子について事実とは異なる話が広がっている。これ以上誤解によって傷が大きくならないように願う気持ちで、いくつかをはっきりお伝えしたい」と述べ、世間で流布している一部の噂について直接言及した。

ユムデンによれば、大図書館さんの死因は脳出血だったという。「金曜日、知人との約束に現れず翌日まで連絡が取れなかったため、心配した知人が警察に通報しました。私が到着した時、大図書館さんは長年見慣れた寝顔のまま、安らかに横たわっていました」と振り返った。

大図書館さん

続けて「疑念が残らないように解剖まで行い、最終的に脳出血が原因であることが確認された。最近はやや血圧が高く、薬を飲まなければと話していたが、普段は頭痛もなく、2年前の健康診断でも異常はなかったため、MRAを撮らず動脈瘤を発見できなかった」と説明。また「大図書館さんの父は心筋梗塞ではなく肝硬変で亡くなった。遺伝性の心疾患があるという話はまったく事実ではない」と強調した。

さらに、大図書館さんとの結婚や離婚をめぐる憶測についても否定。「大図書館さんは初婚で、私は再婚で息子が一人いる。結婚当時、新婚の家は私が用意し、生活費は互いに折半した。離婚の際、財産分与はなく、それぞれが稼いだものは各自が持っていった」と明かした。

（写真提供＝OSEN）大図書館さん、ユムデン

特に「息子は大図書館さんの養子ではなく、相続とはまったく関係がない。離婚後に養育費を受け取ったことも当然ない」と強調。「私が喪主として名前に記載されたのは妹さんのお願いだった。お金のために喪主を務めたという話は本当に胸が痛い」と吐露した。そのうえで「共に過ごした年月があるのに、最後の別れを見送ることも許されないのでしょうか。あまり冷たく考えないでほしい」と呼びかけた。

