優勝した日本代表チームのリーダーだけを一方的に“排除”した？韓国制作会社「不透明な条件を要求された」【全文】 | RBB TODAY

ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』のコンサート制作会社側が、優勝した日本ダンスチーム「OSAKA Ojo Gang」のリーダー、イブキの不参加を一方的に決定したという主張に対して、正面から反駁した。

9月9日、コンサート制作会社「ルート59」側は、イブキのコンサート不参加と関連して、本サイト提携メディア『OSEN』に「私たちはOjo Gangのコンサート出演を実現させるため、数カ月間にわたり最善を尽くして協議を進めてきた。しかし契約協議の過程でOjo Gang側の所属マネージャーとの意思疎通が円滑にいかず、何度も日程および契約進行に支障が生じた。9月6日にキョウカさんの不参加が遅れて知らされたのも、このためだ」と説明した。

先立って9月6日と7日の2日間、ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館では、『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』の全国ツアー「THE REAL STAGE」ソウル公演が開催された。

当初、コンサート開催前から優勝チームであるOSAKA Ojo Gangの不参加説が広まり混乱を招いたが、当日の公演にはリーダー・イブキのみが不参加となった。これを受け、メンバーたちは不参加問題でファンを不安にさせたことを公開的に謝罪し、涙を流す姿も見せた。

（写真＝Ojo Gang Instagram）ソウル公演に参加したOjo Gangメンバー

そのようななか、コンサート制作会社は、イブキが9月13日に開催される釜山（プサン）公演にも参加しないと告知した。

これに対し、イブキは9月8日夜、自身のSNSに長文を掲載し、「コンサート主催側の提案過程で、私が一人のアーティストとして発言する権利さえない状況で契約を要求され、メンバーたちとの不仲を引き起こすような行動も取られたため、韓国の弁護士を通じて今後のコンサートについて協議していた。しかし現在、コンサート側が正式な協議もなく一方的に『私が釜山コンサートに参加しない』という情報を公開してしまった」と、制作会社側の横暴を主張した。

しかし制作会社側は、公式立場を通じて「交渉過程でOjo Gang側のマネージャーが、メンバーたちと共有されない不透明な別途条件を要求し、コンサート制作陣とメンバー間の契約書に出演料を明記しないよう強く求めた。これにより、メンバーたちが自分たちの正当な出演料を透明に把握できない状況が生じかねず、私たちはこのような不公正な条件を受け入れることはできなかった」とし、対立の発端はOjo Gangマネージャー側の不当な要求にあると反論した。

（写真＝イブキInstagram）

制作会社によると、その後もイブキを含むOjo Gangメンバーの公演参加を実現させるため、クルーメンバーと直接協議し調整を続け、8月26日にはメンバー全員が参加することで暫定的に合意したという。

制作会社は「当時、イブキさんもマネージャーに関する論争は非公開とする一方で、公演には参加する意思を示した。この合意には複数の内部問題解決とメンバーに対する謝罪も含まれていた。しかし公演を目前に控えた9月1日、他のメンバーは予定通り練習のため入国したが、イブキさんは制作陣が用意した航空便を利用せず、その後も連絡が円滑に取れない状況が続いた。その過程でイブキさんは、弁護士を通じて『先の合意を履行しない』という立場を伝え、健康上の理由で不参加を通知した」と説明した。

その後もイブキの出演を実現させようと努力したが返答は得られず、これ以上遅れる前に9月8日17時頃、釜山コンサート不参加を告知することになったというのが制作会社側の説明だ。

制作会社側は「イブキさんの弁護士からコンサート参加を望むという連絡を受けたのは20時であり、一方的に私たちが不参加告知をしたというのは事実ではない」と線を引いた。

続けて「イブキさんのコンサート参加要求条件は、以前の合意を無効化し、マネージャーと再契約を締結するというもの。この条件は残りの6人のメンバーにとって受け入れられるものではない。以上の経緯に関する資料は保管していたが、イブキさんを尊重する次元から公開していなかった」と伝えた。

さらに「イブキさんを除いたOjo Gangのメンバーたちは、ファンの皆様との約束を守るため、練習と準備を誠実に続けている。ルート59もまた、彼女たちの努力が実を結ぶよう全面的な支援を惜しまない」とし、「これ以上の誤解や混乱ではなく、温かい励ましの中でOjo Gangが舞台を輝かせられるよう、共に応援していただきたい」と付け加えた。

コンサート制作会社ルート59の公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは。『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』のコンサートを進行しているルート59です。

今回の立場文は、Ojo Gangのメンバーであり、ファンの皆様に愛され、私たちルート59が尊敬するアーティスト、イブキさんの不参加に関連する内容です。

私たちは、Ojo Gangのコンサート出演を実現させるため、数カ月間にわたり最善を尽くして協議を進めてまいりました。

しかし契約協議の過程で、Ojo Gang側の所属マネージャーとの意思疎通が円滑に行われず、何度も日程および契約進行に支障が生じました。9月6日にキョウカさんの不参加が遅れて知らされることになったのも、このためです。

また、交渉過程においてOjo Gang側マネージャーがメンバーたちと共有されない不透明な別途条件を要求し、コンサート制作陣とメンバー間の契約書に出演料を明記しないよう強く求めてきました。これにより、メンバーたちが自分たちの正当な出演料を透明に把握できない状況が生じかねず、私たちはこのような不公正な条件を受け入れることはできませんでした。

それにもかかわらず、アーティストのイブキさんとOjo Gangメンバーの公演参加を実現させるため、クルーメンバーと直接協議し、出演の合意を導き出す方向で調整を続け、8月26日にはメンバー全員が参加することで暫定的に合意した事実を案内いたしました。

当時、イブキさんもマネージャーに関連する論争は非公開とする一方で、公演には参加する意志を示されました。この合意には、いくつかの内部問題の解決とメンバーに対する謝罪も含まれていました。

しかし公演を控えた9月1日、他のメンバーたちは予定通り練習のため入国しましたが、イブキさんは制作陣が用意した航空便を利用せず、その後も連絡が円滑につかない状況が続きました。その過程でイブキさんは、弁護士を通じて「先の合意を履行しない」という立場を伝えてきて、健康上の理由から不参加の意思を通知されました。

私たちはその後も継続してイブキさんの出演のため努力しましたが、返答を得られず、これ以上遅れる前に9月8日午後5時頃、釜山コンサート不参加の告知をすることになりました。そしてイブキさんの弁護士からコンサート参加を望むという連絡を受けたのは、午後8時でした。一方的に私たちが不参加告知をしたというのは、事実ではないことをお知らせします。

イブキさんのコンサート参加要求条件は、以前の合意を無効化し、マネージャーと再び契約を締結するというものです。この条件は、残りの6人のメンバーにとって受け入れられるものではなく、最後まで努力した制作陣としては非常に残念に思います。

以上の経緯に関連し、資料を保管していましたが、ファンの皆様が愛するアーティスト、イブキさんを尊重する次元から、このような公開はしておりませんでした。

ただし、イブキさんを除くOjo Gangのメンバーたちは、ファンの皆様との約束を守るために練習と準備を誠実に続けています。ルート59もまた、彼女たちの努力が実を結ぶよう、全面的な支援を惜しまない所存です。

最後に、私たちが切にお願いしたいのは、ファンの皆様の愛と応援こそが、Ojo Gangクルーが舞台に立つことのできる最大の力であるという点です。これ以上の誤解や混乱ではなく、温かい励ましの中でOjo Gangが舞台を輝かせられるよう、共に応援してくださることをお願い申し上げます。

ルート59は今回の公演がファンの皆様にとって大切な思い出として残るよう、最後の瞬間まで最善を尽くします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

