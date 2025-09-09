『江南スタイル』PSY事務所のガールズグループ「Baby DONT Cry」、雑誌『NYLON JAPAN』の表紙を飾る | RBB TODAY

『江南スタイル』で知られるPSYが代表を務めるP NATION初のガールズグループ「Baby DONT Cry」が、デビューからわずか3か月で日本の有名ファッション誌の表紙に登場した。

日本のファッション誌『NYLON JAPAN』は9月5日、Baby DONT Cryを起用した11月号のダブルカバーを公開した。

今回の『NYLON JAPAN』11月号は彼女たちにとって日本の雑誌に初めて登場する記念すべき号で、誌面には、ノスタルジックな感性を刺激する彼女たちのカットをはじめ、フレッシュなエピソードやメンバーごとの魅力など、多彩なテーマのインタビューが収録されている。

（写真＝P NATION）Baby DONT Cry

特に今回のカットでは、レースアップのバレエスニーカーなどGUのトレンディアイテムを取り入れ、バレエコアとプレッピースタイルをミックスした秋らしいスタイリングを披露した。フォトジェニックなショットの数々を通じて、自信に満ちた姿から自由なエネルギーまで、多彩な魅力を発信している。

日本雑誌のカバーを飾り、現地での人気の高さを証明したBaby DONT Cryは、現在グローバルに活動を拡大中。大型K-POPイベントのステージにも立ち、海外ファンと交流しながら“スーパー・ルーキー”らしい存在感を示している。

韓国国内外での活動を通じて着実に成長のストーリーを描き続けているBaby DONT Cry。大胆さと愛らしさを兼ね備えた魅力で大衆に強い印象を残し、歩みを進める彼女たちが、今後どのような活躍を見せるのか注目が集まっている。

なお、『NYLON JAPAN』11月号に登場したBaby DONT Cryのビジュアルは、日本・中国・香港・台湾などのGU店舗でも展開予定だ。また、多彩なグラビアとインタビューを収録した『NYLON JAPAN』11月号は、9月27日に発売される。

（記事提供＝OSEN）

