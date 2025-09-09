RIIZE、デビュー2周年に1億ウォンを寄付！BRIIZEも募金に参加し“善の影響力”を届ける | RBB TODAY

RIIZEがデビュー2周年を記念して、ファン「BRIIZE」とともに心温まる寄付を行った。

韓国の愛の実・社会福祉共同募金会は9月9日、RIIZEと公式ファンクラブBRIIZEが、デビュー2周年を記念して総額1億404万6577ウォン（約1200万円）を寄付したと発表した。

2023年9月にデビューしたRIIZEは、デビュー2周年を記念して、ファンへの感謝の気持ちを込め、ファンクラブ「BRIIZE」の名前で約1億ウォンを寄付した。この思いに共感したBRIIZEもオンラインQR寄付キャンペーンを通じて404万6577ウォンを募金し、合計で1億404万6577ウォンが「愛の実」に届けられた。寄付キャンペーンは9月4日から7日までの4日間、同団体の公式サイトに設置された期間限定のQRコードを通じて実施された。

（写真＝SMエンターテインメント）RIIZE

集まった寄付金は、低所得家庭の小児患者の医療費支援に活用される予定。小児がんや希少疾患、人工内耳手術などを必要とする子どもたちの治療費負担を軽減し、健やかに成長できるよう支援することが目的だ。

RIIZEは2023年のデビュー以来、厳しい環境にある青少年を応援するため、さまざまな形で継続的に寄付活動を行ってきた。今回もファンと共に取り組むことで、グループの“善の影響力”を改めて示した形となった。

「愛の実」募金事業本部のイ・ソンド本部長は「RIIZEとBRIIZEが共にした今回の寄付キャンペーンは、アーティストとファンが一緒に作り上げる寄付文化の良い事例だ」とし、「今後もより多くの人々が参加できる多様な寄付プログラムを拡大していきたい」と語った。

◇RIIZEとは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

