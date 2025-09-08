BLACKPINK・ジェニー、“お家デート感”あふれるナチュラル美貌…コラボヘッドフォン姿に反響【PHOTO】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、レッドカラーのヘッドフォンを身に着け、キュートで自然体な魅力を披露した。

ジェニーは9月8日、自身のインスタグラムに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中でジェニーは、鮮やかなレッドカラーが印象的な「Beats Solo 4 - JENNIE Special Edition」のヘッドフォンを着用し、カジュアルな白のTシャツにネイビーストライプのパンツを合わせて、リラックス感の中にも洗練されたスタイルを完成させた。

（写真＝ジェニーInstagram）

「Beats Solo 4 - JENNIE Special Edition」は、ジェニーの初ソロフルアルバム『Ruby』からインスピレーションを得て制作されたもの。アルバムを象徴する赤を基調に「Ruby」とジェニー（JENNIE）を意味するアルファベット「R」と「J」が刻まれ、特別感のあるデザインに仕上がっている。なお、本製品は5日に正式発売された。

（写真＝Beats）

ジェニーと「Beats by Dre」のコラボレーションは今回が2度目。昨年は「Beats Solo Buds」のグローバルモデルに起用され、キャンペーン映像を公開している。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

■【写真】「圧巻…」ジェニーの“インナーウェア姿”

■【画像】BTS・Vとジェニーの“キス写真”が流出？

■【写真】ジェニー、大胆“ハイレグ”ファッション