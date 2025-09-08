東方神起・ユンホ、シックなスーツ姿で同僚俳優の結婚式に出席！手つなぎ友情SHOT公開 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、俳優ハン・ウンソン（本名：ハン・ジェソク）の結婚を直接祝福し、熱い友情を見せた。

ユンホは9月7日、自身のインスタグラムを通じて「ジェソク、結婚おめでとう！幸せに暮らしてね！」というメッセージとともに、結婚式で撮影した一枚の写真を公開した。

写真の中のユンホは、シックなブラックスーツ姿で明るい笑顔を浮かべ、新郎ハン・ウンソンと並んでポーズを取っている。2人が手を取り合い、指でVサインを作って友情を誇示する姿が注目を集めた。

（写真＝ユンホInstagram）ユンホ（左）とハン・ウンソン

ハン・ウンソンは先立ってSNSで「長い交際の末、大切な人と結婚することになった」と結婚を発表していた。同日、ソウル・江南（カンナム）区の式場で客室乗務員の新婦と挙式を挙げた。

2014年にtvNのバラエティ番組『SNLコリア』シーズン5でデビューしたハン・ウンソンは、その後さまざまなドラマで活躍し、俳優としての地位を確立。本名はハン・ジェソクだが、2023年から芸名をハン・ウンソンに改め、俳優活動を続けている。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

