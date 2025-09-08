38歳で“1000万円結婚式”も、たった7カ月で超速離婚…韓国元アイドル歌手が歩む新たな道 | RBB TODAY

歌手ソ・イニョンが“リスタート”を示唆した。離婚から10カ月、近況に注目が集まっている。

9月8日午後、ソ・イニョンは自身のインスタグラムにサングラス姿の自撮りを投稿し、「どうする？ ユーチューブ始めちゃおうか？」とコメントを添えた。

今回の投稿は約5カ月ぶり。突然の近況報告にファンからは「会いたかった」「相変わらず本当にきれい」「カムバックの日まで待っている」といった声が寄せられたほか、「ユーチューブを始めたら必ず登録する」と歓迎する反応も目立った。

式をTVで放送してのスピード離婚

（写真＝ソ・イニョンInstagram）

ソ・イニョンは2002年、ガールズグループ「Jewelry」のメンバーとしてデビューし、『I Really Like You』『One More Time』『Super Star』などのヒット曲で人気を博した。2009年にグループを脱退後はソロ歌手に転向し、ファッションアイコンとしても存在感を示してきた。

そして転機となったのは2023年2月。38歳で実業家男性と結婚し、ソウル・南山の高級ホテルで行った“1億ウォン（約1000万円）結婚式”は大きな話題を呼んだ。

交際7カ月でのスピード婚で、当時出演した番組では「とても幸せ」と新婚生活を語っていたソ・イニョン。結婚式前に婚姻届を済ませるなど積極的な姿勢が注目を集めた。

さらに業界トップのイベントデザイナーを起用し、「映画『トワイライト』のような雰囲気にしたい」「スズランのブーケを持ちたい」とこだわり抜いた挙式準備も話題に。式の様子は地上波バラエティ番組で公開され、豪華な式として知られた。また、彼女は多忙な夫のために新婚旅行を諦めるなど、献身的な姿勢も見せた。

（写真提供＝OSEN）ソ・イニョン。2013年撮影

しかし結婚からわずか7カ月後の同年9月、破局説が浮上。原因をめぐって双方の主張が食い違い混乱を招き、最終的に2023年11月に協議離婚に至った。

今回の「ユーチューブ始める？」という発言が実際に新たな活動につながるのかは不明だが、歌手としての華やかなカリスマとは異なる、より身近な姿で世間と交流する新しい出発になる可能性がある。

（記事提供＝OSEN）

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、7カ月後に離婚した。

