第5世代グループ初の快挙！ZB1、1stフルAL『NEVER SAY NEVER』累計販売枚数900万枚突破 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、K-POPに新たな歴史を刻んだ。

韓国のアルバムセールス集計サイト「ハントチャート」によると、ZEROBASEONEの1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、リリースから1週間（集計期間：9月1日～7日）で151万枚以上を売り上げた。

これにより、ZEROBASEONEはデビューアルバムから6作連続で「ミリオンセラー」を記録したK-POP初のグループとなった。184の国と地域のグローバルファンダムに支えられて誕生した彼らは、カムバックのたびに前例のない自己新記録を打ち立て、“グローバルトップティア”としての地位を確立している。

ZEROBASEONEは、アルバム累計販売枚数900万枚を突破した第5世代初のK-POPグループであり、この2年間で最速の900万枚達成グループという快挙も成し遂げた。

『NEVER SAY NEVER』は、カタール、ロシア、チェコなどのiTunes「トップアルバム」で1位を獲得。さらにワールドワイドiTunesアルバムチャート4位、米iTunes「トップK-POPアルバム」5位、ヨーロッパiTunesアルバムチャート7位にもランクインした。日本のLINE MUSIC「アルバムTOP100」でも1位を記録し、グローバル市場での影響力を改めて証明した。

タイトル曲『ICONIK』の人気も熱い。同曲は韓国のみならず、日本のLINE MUSIC「リアルタイムソングTOP100」、中国のQQミュージック「トレンドソングチャート」にもランクインし、アジア主要音源チャートを席巻した。MVも急速に再生回数を伸ばし、4200万回再生を突破するなど、ファンダムと大衆性を兼ね備えた圧倒的な存在感を示している。

なお、ZEROBASEONEはタイトル曲『ICONIK』で音楽番組やウェブバラエティにも積極的に出演し、精力的なカムバック活動を続けていく予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

