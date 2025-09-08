『チャングム』女優イ・ヨンエ、“ある性格”のせいでトーク番組MCをクビに「誰でもできることじゃない」　 | RBB TODAY

女優イ・ヨンエが、かつてトークショーMCをクビになった経験を打ち明けた。

最近放送された韓国JTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』には、俳優キム・ヨングァンとイ・ヨンエがゲスト出演した。

この日、MCのキム・ソンジュは、キム・ヨングァンが出演したNetflix『トリガー』に触れ、「午後3時頃に見始めたのに、気づいたら午前3時だった。10話を一気に全部見た。今は完全にファンになっている」と語り、「どうしてあんなに演技が上手いんだ」と絶賛した。

これにキム・ヨングァンは恥ずかしそうに「ありがとうございます」と答え、キム・ソンジュは「MBTIはI（内向型）か？ それなのにあんな演技をするなんて不思議だ」と驚き、「お二人とも恥ずかしがり屋だが、この気持ちわかりますか」とイ・ヨンエに尋ねた。

するとイ・ヨンエは「すごくわかる。今は結婚して子どももいるからこうして話せるけど、本当にわかる」と共感を示した。

（画像＝JTBC）「クビになったこともあるし、私から降りたこともある」と話すイ・ヨンエ

特にキム・ソンジュが「恥ずかしがり屋の性格のせいで、番組をクビになったこともあるそうだ」と話すと、一同を驚かせた。これを聞いたイ・ヨンエは「半分半分だ。クビになったこともあるし、私から降りたこともある」と率直に答えた。

さらにイ・ヨンエは、「他局でトークショーのオファーがあった。私の名前を冠した番組だった。パイロット版として一度やってみたが、すごく大変だった。お二人（MC）がとてもすごいのは、進行して盛り上げたりするのが役に入り込んでいるときは大丈夫でも、『イ・ヨンエ』という名前で出るとなるとすごく大変だった。だからこれは誰でもできることじゃないと実感した」と告白した。

これに対しキム・ソンジュは、「今日は私たちが気楽にリードしますから、おいしく食事をしてそのまま帰ってくださればいいですよ」と語り、超内向型の2人を安心させた。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ヨンエ プロフィール

1971年1月31日生まれ。2003年のドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で主人公チャングムを演じ、日本でも人気を博す。2008年に在米韓国人の実業家チョン・ホヨンと結婚し、2011年に双子を出産した。「酸素のような女性」というキャッチコピーで知られる。主な出演作は、映画『JSA』『親切なクムジャさん』『ブリング・ミー・ホーム 尋ね人』、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『調査官ク・ギョンイ』など。

