aespa・カリナ、スリットの入った細身黒ワンピで際立つ華奢さ…異次元の美貌で視線強奪【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、カリナがクールな魅力を存分に披露した。

去る9月6日、カリナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには黒色のハートなどを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ソウルで開催されたアイウェアブランド「GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）」が展開するリテールストア「HAUS NOWHERE SEOUL」のオープニングイベントに参加したときのものである。カリナは同ブランドのキャンペーンモデルに起用されたことがある。

（写真＝カリナInstagram）

写真のなかのカリナは、脇腹にスリットが入った黒色のドレスに銀縁の眼鏡でスタイリッシュな魅力を披露した。真っすぐなシルエットのドレスは、彼女の華奢な体型を際立たせている。

投稿を目にしたファンからは、「『GENTLE MONSTER』の展示作品に目がいかない」「女神」「一番好きなビジュアルかも」といった反応が寄せられていた。

なお、カリナが所属するaespaは9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースした。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

