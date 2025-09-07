東方神起・チャンミン、初の日本全国ソロツアー開幕！追加公演の発表に日本の楽曲カバー | RBB TODAY

東方神起のメンバー、チャンミンが東京公演を成功裏に終え、初の日本全国ソロツアーの幕を開けた。

去る9月3～5日、コンサート「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR～The First Dining～」が東京国際フォーラムホールAで開催された。

チャンミンがデビュー後初めて行うソロツアーであるだけに、早くも全席完売を記録し、話題になった。

これにより、最初の公演で来る12月6～7日、トヨタアリーナ東京での追加公演開催が電撃発表され、会場の熱気を最高潮に引き上げた。

これでチャンミンは東京をはじめ、石川、北海道、兵庫、広島、福岡、大阪、愛知の8都市で20公演を行い、日本全域を熱狂させる予定だ。

（写真＝SMエンターテインメント）チャンミン

また、今回の公演でチャンミンは、最近リリースした日本の新しいシングル『My Bad』を含め、『Maniac』『Fever』の日本語バージョンなどのソロ曲はもちろん、日本のアーティストのカバー曲まで、多彩なセットリストを披露した。

ジャンルを越える卓越した歌唱力と余裕のある態度で最高のボーカリストらしい圧倒的ステージを繰り広げ、会場を埋め尽くした観客の爆発的な反応を呼び起こした。

（写真＝SMエンターテインメント）チャンミン

さらに、東京公演は12月3日にライブDVDとブルーレイで発売され、9月5日の最後の公演はWOWOWで11月に独占放送される予定で、初のソロ全国ツアーの感動と余韻をもう一度満喫できるものと期待されている。

なお、チャンミンは来る9月13～14日、石川・本多の森北電ホールでツアーの熱気を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

■【写真】「何頭身？」チャンミン、海辺での輝く抜群のスタイル

■【写真】「スタイル最強」“金髪ムキムキ”なチャンミン

■【写真】可愛さ爆発！チャンミンら、『愛スクリ～ム』カバー組