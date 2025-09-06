なんて上品…BTS・J-HOPE、高級時計を着用した秋らしさたっぷりの装い！ダンディーな魅力光る【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEが高級時計で仕上げた秋のファッションを披露した。

9月6日、J-HOPEは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「150. Legendary」という言葉などとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのJ-HOPEは、ブラウン系のジャケットとズボンを着用している。彼は、望遠鏡を持ってポーズを取り、秋の雰囲気を漂わせている。

（写真＝J-HOPE Instagram）

特に、手首に着用された時計は、J-HOPEがアンバサダーを務めているスイスのブランド「オーデマ ピゲ」のもので、数千万ウォンから数億ウォン（数百万～数千万円）の値段がつくという。

なお、2024年にBTSメンバーのうち、2番目に陸軍現役で軍服務を終えたJ-HOPEは除隊後、アメリカで音楽制作およびアルバム、ツアー準備に突入し、個人活動とグループ活動の準備を並行し、世界中のファンと再び顔を合わせる予定だ。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

