大図書館の死に哀悼の声「韓国最高のユーチューバー」「あなたのおかげでYouTubeを知った」 | RBB TODAY

韓国の人気ユーチューバーである大図書館（本名ナ・ドンヒョン）の訃報が伝えられて以降、彼のSNSアカウントにはファンからの追悼コメントが相次いでいる。

大図書館のインスタグラム・アカウントには、1日も経たないうちにネットユーザーたちが千件以上の追悼コメントを寄せ、オンライン上で哀悼の意を伝えている。

大図書館の訃報が知られる前までは、いつもと変わらず日常を共有する投稿が並んでいた。しかし悲報が伝わると、ファンたちは「これまで楽しさを与えてくれてありがとうございました」「まだ信じられない。どうか安らかにお休みください」と最後の別れを告げた。

さらに、大図書館が韓国のYouTube生態系を切り拓くうえで大きな影響を与えてきただけに、「あなたのおかげでYouTubeの存在を知り、多くの人がクリエイターの夢を見られた」「ロールモデルでいてくれた大図書館さんに感謝します」といった感謝と敬意のメッセージが続いている。

お笑い芸人キム・デボムも「芸人たちがYouTubeを始めたとき、親切に手助けしてくださった姿に感動した」とし、「韓国最高のユーチューバーであり、最高の人柄を持つ大図書館さん、どうか安らかにお休みください」と故人を追悼した。

大図書館は9月6日、自宅で亡くなっているのが発見され、警察が正確な死因を調査中だ。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで

