IVE、音楽番組“70冠”の大記録達成！新曲『XOXZ』でトロフィー獲得「愛してます」 | RBB TODAY

ガールズグループIVEが通算70回目の音楽番組1位のトロフィーを手に入れた。

去る9月5日、IVEは韓国で放送されたKBS2『ミュージックバンク』で4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』で1位を獲得した。

これでIVEは『XOXZ』で初のトロフィーを手にすると同時に、デビュー後、音楽番組で通算“70冠”という大記録を打ち立てた。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて、IVEは「いつも変わらず応援してくださるDIVE（IVEのファンネーム）のおかげで『XOXZ』で1位という貴重なプレゼントをもらうことができました。心から感謝し、愛しています！」と感想を述べた。

（写真＝KBS2）

続けて、「私たち全員、今回の『XOXZ』の活動を本当に楽しんでいます。残りの活動も最後まで最善を尽くすので、引き続き見守っていただき、『XOXZ』もたくさん愛してください！」と付け加えた。

この日、IVEは“6人6色”の個性を生かした衣装を着て登場し、安定した歌声と完成度の高いパフォーマンスで視線を釘付けにした。

一層余裕のあるステージが際立ったなか、1位のトロフィーを獲得した後は「愛してる、おやすみ。そして夢のなかで会おう」を意味するタイトル『XOXZ』のコンセプトに合わせて、首枕と毛布などをつけて、アンコールステージを飾り、愉快な雰囲気を醸し出した。

なお、IVEは本日（9月6日）韓国で放送されるMBC『ショー！K-POPの中心』に出演し、新曲『XOXZ』のステージを披露する予定だ。

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

