性犯罪を犯したかつてのG大阪“韓国人エース”、「W杯出たい」の訴え虚しくキャリア終焉危機…女性との“行為”を同意なく撮影 | RBB TODAY

ガンバ大阪時代にJ1リーグ年間ベストイレブンに輝き、韓国代表のエースストライカーとして活躍したFWファン・ウィジョ（33）に再び有罪判決が下された。女性との性行為映像を同意なく撮影した容疑で法廷に立った彼の選手キャリアは、事実上“崖っぷち”に追い込まれている。

ソウル中央地裁・刑事控訴1-3部（チョ・ジョンレ、ジン・ヒョンジ、アン・ヒギル部長判事）は9月4日、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（カメラなどを利用した撮影）の罪で起訴されたファン・ウィジョに対し、一審と同じ懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。検察と被告双方の控訴がいずれも棄却され、一審判決が維持された。

地裁は判決理由について「被害者は被告人の撮影行為とその後の第三者による頒布行為によって、極めて深刻な精神的苦痛を受けた」とし、「例え拡散が第三者によって行われたとしても、そもそも撮影行為がなければ起こり得なかったことだ」と指摘。「撮影物の内容は性的羞恥心を誘発するもので、法定刑も拡散と同様であることから、非難される可能性は高い」と付け加えた。

この日、ファン・ウィジョは黒いスーツ姿で法廷に姿を現し、うつむいたまま判決を聞き入れた。裁判後には「物議を醸したことを本当に申し訳なく思う。信じて応援してくださった方々に謝罪したい。信頼を回復できるよう最善を尽くす」と短くコメントした。

ファン・ウィジョは2022年6月から9月までの間、4回にわたり女性2人の同意なくプライベートの性行為映像を違法撮影した疑いで物議を醸した。騒動が公になったのは2023年6月で、「ファン・ウィジョの元恋人」を名乗る人物がSNS上で一連の主張を暴露したのをきっかけにファン・ウィジョは渦中の人物となった。

当初、ファン・ウィジョは「携帯電話を盗まれ、元恋人と主張する女性A氏から写真流出の脅迫を受けた」と反論。ただ、被害者が「撮影に同意したことはない」と主張したことで、事件は本格的に捜査段階へ移行した。被害者側は弁護士を通じて「削除を要求したが受け入れられなかった」と述べ、過去の通話やメッセージ記録を証拠として提出した。ファン・ウィジョ側は「合意の上での撮影だった」との立場を崩さなかったが、被害者側は真っ向から否定し続けた。

結局、ファン・ウィジョは昨年10月の初公判で違法撮影の容疑をすべて認め、今年2月の一審判決で懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡された。併せて、200時間の社会奉仕、400時間の性暴力治療講義受講も命じられた。ファン・ウィジョ側、被告側双方が控訴した今回の二審でも判決は変わらなかった。

ちなみに、「元恋人」を名乗ってファン・ウィジョの撮影映像を無断で流出した人物はファン・ウィジョの“実兄の妻”。彼女も昨年9月、性暴力処罰法上のカメラなどを利用した撮影・頒布などの容疑で、最高裁で懲役3年の実刑判決を言い渡された。

韓国代表のエースストライカーとして人気を博したファン・ウィジョは、代表資格を剥奪され国際舞台から事実上姿を消すことになった。今年6月に提出した控訴理由書では「後輩にノウハウを伝達するだけでなく、代表チームの中心として柱となる役割を果たさなければならない」とし、自らを「2026年の北中米ワールドカップで韓国代表の柱となるべき選手」「大韓民国の看板ストライカーであり先輩」と訴えて善処を求めたが、その望みも絶たれた。

法的処罰が確定した今、ファン・ウィジョが韓国代表に復帰する可能性は事実上消滅した。現在はトルコのアランヤスポルでプレーを続けているものの、性犯罪の容疑で韓国社会を大きく騒がせた以上、将来的に母国Kリーグへ復帰することは困難だろう。

◇ファン・ウィジョ プロフィール

1992年8月28日生まれ。韓国・全羅北道出身。身長185cm。大韓民国のサッカー選手で、元サッカー韓国代表。アランヤスポル（トルコ）所属。2013年に韓国Kリーグの城南一和天馬でデビューし、2017～2019年はJリーグのガンバ大阪でプレー。J1通算59試合23ゴールを記録し、2018年はJ1年間ベストイレブンに選ばれた。2019年夏にボルドー移籍を通じて欧州進出を果たし、2022年夏にノッティンガム・フォレストへ移籍。レンタルでオリンピアコス、FCソウル、ノリッジ・シティ、アランヤスポルでプレー。2024年夏にアランヤスポルへ完全移籍加入。

