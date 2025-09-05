【ノンアルコールの新しい未来！】これまでとは一線を画すコンブチャ「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」販売 | RBB TODAY

「北海道TEA」は、捨てられてしまうワイン用ブドウの葉から生まれたコンブチャ（炭酸飲料）「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」を2025年9月17日（水）より販売すると発表しました。また、2025年9月4日（木）よりオンラインショップにて予約受付を開始していることも発表しました。

「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」は、北海道で生まれた世界でも例を見ないユニークなコンブチャです。

一般的には様々なお茶を発酵させて造られるコンブチャですが、「北海道TEA」は原料となる「ワイン用ブドウの葉」に着目。お茶の葉ではなく、北海道のヴィンヤード（ワイン醸造用の畑）で育った葉を使用しています。

これにより、"お茶の香りに加えて、ブドウのほのかな酸味が炭酸と重なり、心地よく口に広がる新しい味わい"を実現。イタリアンやフレンチなどの洋食のほか、寿司や日本食ともよく合い、お茶らしい風味もあるため和菓子にも合わせやすい、食事からスイーツまで幅広いシーンでのペアリングを楽しめる1本となっています。

また、抽出した「北海道TEA」を、酢酸菌と酵母からなる「スコビー」で丁寧に発酵させていることもポイントです。酢酸やグルコン酸など、自然由来の酸がほんのり香る、奥行きあるまろやかな味わいを実現しています。ノンカフェイン・ノンアルコールなので、お子さんや妊娠中の方でも安心して楽しめます。

加えて同商品は、飲食店での扱いやすさと、家庭や出かけ先での利便性、その両方を叶えるために「常温で保存できる」ことにもこだわっています。限られた冷蔵スペースでも無理なくストックでき、提供のタイミングも柔軟に対応可能です。

手土産やアウトドア、旅先など幅広いシーンで活躍することも間違いなしです。飲む際は冷蔵庫でしっかり冷やすと、素材本来のすっきりとした風味が一層引き立ちます。

これまでのコンブチャとは一線を画す商品だという「HOKKAIDO TEA KOMBUCHA」。とっておきのノンアルコールドリンクを楽しんでみるのはいかがでしょうか？

「北海道TEA」についてはこちら。

商品概要

商品名：HOKKAIDO TEA KOMBUCHA

容量：200ml

金額：1,404円（税込）

販売方法：オンラインショップBASE（https://hokkaidotea.base.shop/）

予約販売開始：9月4日（木）

販売・発送開始：9月17日（水）から順次