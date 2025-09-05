ZEROBASEONE、「M COUNTDOWN」でカムバックステージ初披露！ソン・ハンビンのMC卒業に感涙 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、“アイコニック”なパフォーマンスを披露した。

ZEROBASEONEは、9月4日放送のMnet「M COUNTDOWN」に出演し1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲『ICONIK』と収録曲『Lovesick Game』のカムバックステージを披露した。

『Lovesick Game』は、HIPHOPとR&Bをベースにしたフューチャーベースジャンルの楽曲で、傷を抱えながらもやめられない複雑な愛のゲームをZEROBASEONEならではの魅力で表現した。全員がレッドスーツで登場し、椅子を使ったグルーヴィーな動きと抑制の効いたジェスチャーで、観客を圧倒的な没入感へと引き込んだ。

（写真＝Mnet「M COUNTDOWN」）ZEROBASEONE

続いて披露したタイトル曲『ICONIK』では、一瞬たりとも目を離せない強烈な存在感を放ち、これまで歩んできたアーティストとしての軌跡を凝縮して表現した。彼らならではの限界のないコンセプト表現力を改めて証明し、“グローバルトップティア”の名にふさわしい姿を見せつけた。

（写真＝Mnet「M COUNTDOWN」）ZEROBASEONE

さらに、2023年9月から番組MCを務めてきたソン・ハンビンがこの日の放送をもってMCを卒業し、スペシャルステージとしてイ・ムジンの『Coming Of Age Story』を披露。韓国国内外のK-POPファンと音楽を通じて交流してきた時間への感謝の気持ちを込め、忘れられない感動を届けた。ソン・ハンビンは「『M COUNTDOWN』MCとして過ごした時間は、僕の最も輝く青春でした。2年間で大きな成長を遂げることができました。支えてくださった皆さんに感謝します。これからも努力を重ね、さらに成長した姿をお見せします」と感想を伝えた。

ZEROBASEONEは、新アルバム『NEVER SAY NEVER』が発売初日だけで110万枚以上を売り上げ“6作連続ミリオンセラー”という前例のないK-POPの新記録を達成した。また、カタール・ロシア・チェコなどのiTunes「トップアルバム」で1位、日本のLINE MUSIC「アルバムTOP100」でも1位を獲得し、グローバルな人気を証明した。

タイトル曲『ICONIK』も、バーレーン・ベトナム・チリ・インドネシア・アルゼンチンなどのiTunes「トップソング」で1位を記録した。MVは公開からわずか3日で2200万回再生を突破し「人気急上昇音楽」にランクインした。アイコニックな成長ストーリーを描き続けるZEROBASEONEは、今後もさまざまな音楽番組でカムバックステージを披露していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

