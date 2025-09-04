BTS、グループ初の大記録！ヒット曲『Dynamite』MVが再生回数“20億回”を突破 | RBB TODAY

BTSのミュージックビデオの中で、初めて20億回再生を突破した映像が誕生した。

2020年8月21日、HYBEレーベルズのYouTubeチャンネルを通じて全世界同時公開されたデジタルシングル『Dynamite』のミュージックビデオが、9月4日9時16分ごろ再生回数20億回を超えた。

これにより『Dynamite』はBTSのミュージックビデオとして初めて20億回に到達し、またひとつの金字塔を打ち立てた。昨年12月に19億回を記録してから、約9か月でさらに1億回を積み上げたことになる。

『Dynamite』は明るく軽快なディスコポップジャンルのヒーリングソングで、BTSが初めて披露した英語曲だ。ミュージックビデオは中毒性の強いリズムに、愉快でダイナミックなパフォーマンスが調和。明るい雰囲気を生かした爽やかなコンセプトで制作され、音楽を自由に楽しむ姿とエネルギッシュな群舞が見事に融合している。

最近、『Dynamite』はグローバル音楽ストリーミングサービスApple Musicが発表した「過去10年間で世界でもっとも再生された曲」リストで34位にランクイン。同曲は『Butter』とともに、このランキングに名を連ねた唯一のK-POPグループの楽曲であり、BTSの影響力を改めて証明した。

BTSは『Dynamite』で数々の記録を打ち立ててきた。韓国アーティストとして初めて米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で1位を獲得し、通算3週間首位をキープ。また「2020 MTVヨーロッパ・ミュージック・アワード（EMA）」で「Best Song」、「2021 Billboard Music Awards」で「Top Selling Song」を受賞した。さらに日本レコード協会からは史上最短でのストリーミング・ダイヤモンド認定（5億回以上）を獲得するなど、まばゆい成果を残した。

