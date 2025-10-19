生前から変わらない友情、子どもたちの面倒まで　突然この世を去ったトップ女優と最近離婚した韓国タレント | RBB TODAY

タレントのホン・ジンギョンが、突然この世を去った女優チェ・ジンシルさんへの変わらぬ友情を見せた。

ホン・ジンギョンは10月16日、自身のYouTubeチャンネルを通じて近況を公開した。

「4カ月の空白後、“華麗なシングル”として帰ってきたホン・ジンギョンの歴代級近況（24時間密着取材）」というタイトルの動画では、制作スタッフと共に過ごす休日の様子が紹介された。ホン・ジンギョンは最近、離婚している。

彼女は夜明け前の午前5時、教会で一日を始めた。偶然にもその撮影当日（10月2日）は、チェ・ジンシルさんの命日だった。カトリック信者であるホン・ジンギョンは、早朝ミサでチェ・ジンシルさんと、その弟である歌手の故チェ・ジニョンさんを追悼した。

チェ・ジンシルさんは2008年10月2日、享年39歳でこの世を去った。今年で17回忌を迎えた彼女は、今もなお「笑顔が美しいトップ女優」として多くの人々に記憶されている。

（画像＝YouTubeチャンネル）チェ・ジンシルさんの墓地を訪れるホン・ジンギョン

生前からチェ・ジンシルさんと深い親交を持っていたホン・ジンギョンにとって、その命日は特別な意味を持っていた。そのため、約4カ月ぶりに公開されたYouTubeチャンネルの動画でホン・ジンギョンの最初のスケジュールは、チェ・ジンシルさんの墓参りだった。

ホン・ジンギョンはここ数年、あえて墓地を訪れていなかったという。ファンや報道陣に出会うことを避けるためだった。

しかし、この日ばかりは違った。彼女は自ら用意した花かごをチェ・ジンシルさんの墓前に供え、誰かが置いていった焼酎やキャンディーを見て「誰かがこんなふうに置いていってくれたのね」と嬉しそうに微笑んだ。

さらに「ただ来たかった。私も何年ぶりかに来る。お姉さん（チェ・ジンシルさん）は本当にいい人だった。情が深くて、優しくて、情熱的だった。生きていた頃は本当に楽しかった。スキーに行くと、おばさんがついてきてコンドミニアムでご飯を作ってくれた」と、生前の思い出を振り返った。

続けて「私たちはよくホテルの部屋を取って夜通し遊んだ。朝になるとボサボサのまま出てきて、まるで無人島に漂着したみたいだった。ホテルで遊んでいたのに、なぜか爪の間に汚れがついてたのよ」と笑いながら語り、「お姉さんがオープンカーを買って、漢南大橋を渡って龍山（ヨンサン）までドライブしたこともあった」と懐かしんだ。

追悼を終えて帰る途中、チェ・ジンシルさんの息子で、ラッパーのチェ・ファンヒ（活動名Ben Bliss）から電話がかかってきた。

（画像＝YouTubeチャンネル）チェ・ファンヒと通話するホン・ジンギョン

チェ・ファンヒは「帰る途中にイモ（おばさん＝ホン・ジンギョンのこと）を見たよ」と笑いながら、「道で電話してるのを見たけど、声をかけられなかった。また近いうちに会いましょう」と話し、温かい雰囲気を添えた。

ホン・ジンギョンは「どれだけ大きな声で話してたら、通りで電話してるのを見たと言われるのかしら」と照れ笑いしつつも、「（チェ・ファンヒやその妹チェ・ジュンヒとは）よく連絡を取ってる。もう子どもたちも大きくなって、カップル同士で会ってお酒を飲んだりするの」と話し、親しさをにじませた。

チェ・ジンシルさんの死後も、まるで本当の叔母のように親しい関係を保ち続けるホン・ジンギョンとチェ・ファンヒ、チェ・ジュンヒの絆に、視聴者の胸が温かくなった。

（記事提供＝OSEN）

