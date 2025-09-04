月の家賃はなんと800万円！？　BLACKPINKジェニーの個人事務所が移転、最上級立地の新築ビル | RBB TODAY

BLACKPINK・ジェニーの個人事務所が“超高額新築ビル”に移転するという。

現地メディア「タンチプGO」の9月3日付の報道によると、ジェニーの個人レーベルOA（ODD ATELIER、オッド・アトリエ）は今年11月、ソウル・龍山区漢南洞（ヨンサング・ハンナムドン）の新築ビルに移転するという。

このビルは地下1階から地上4階、延べ面積927㎡（約280坪）で、昨年4月に竣工したばかりだ。

賃貸条件は保証金15億～25億ウォン（1億5000～2億5000万円）、月額家賃6000万～8000万ウォン（約600～800万円）とされ、売買価格は約450億ウォン（約45億円）に達すると伝えられている。

場所は漢南大橋北端の大通り沿いにあり、江南・江北間のアクセスも良好。さらに人気カフェやレストランが集まるエリアに位置し、交通・利便性ともに最上級の立地と評価されている。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

一方、現在OAが使用している龍山区梨泰院洞（イテウォンドン）の一戸建て事務所は、当初美術館用として許可された建物を、無断で事務所に改装して使ってきたとされる。

このため龍山区庁は、所有者に対して行政処分を予告。OA側も不必要な論争を避けるため、今回の移転を決めたとみられる。現事務所の賃貸契約は10月に満了を迎える予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

■【画像】ジェニー、BTS・Vとの“キス写真”が流出？

■【写真】全部見えてる…？ジェニー、“限界SHOT”

■【写真】ジェニー、“インナーウェア姿”の神スタイル