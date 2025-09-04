メインPDに岩田剛典、i-dle・ソヨンら！日韓合同オーディション『Unpretty Rapstar』U-NEXTで独占配信 | RBB TODAY

U-NEXTが来る10月16日より、Mnetの日韓合同制作サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』（以下、『HIP POP Princess』）を日韓同時・国内独占配信を開始する。

『HIP POP Princess』は、グローバルで活躍するHIPHOPガールズグループの誕生を目指すMnetによる新プロジェクトだ。

参加者は音楽・振付・スタイリング・映像制作といったすべてのプロセスに自ら参加し、それぞれの独自性を表現。競争だけではなく、コラボレーションを通じて新たな成長ストーリーを紡いでいく。

HIPHOPを媒介に日韓のカルチャーが交わることで、参加者たちは新たな文化を創り出し、唯一無二のアーティストとして成長する機会を得られる。

これを支えるため、各分野を代表するトップクラスのプロデューサー陣が集結。韓国で社会現象を巻き起こした『Unpretty Rapstar』や『STREET WOMAN FIGHTER』の制作陣とも力を合わせることで、より大きな相乗効果を番組にもたらす。

©Mnet

まず、『HIP POP Princess』のメインプロデューサーであり、番組を率いる単独MCにはi-dle（アイドゥル）のソヨンが抜擢された。

『Unpretty Rapstar 3』で強烈な印象を残したソヨン自身が、グローバルを舞台に新たにリニューアルされる『HIP POP Princess』ではMCとしてカムバック。参加者たちのロールモデルであり、真摯なメンターとして、参加者たちが自身のアイデンティティを見つけられるように導いていく。

次に、韓国のHIPHOPシーンを代表するアーティストであり、HIPHOP大衆化に大きく寄与してきたHIPHOPデュオ「Dynamic Duo」のメンバーとして、数々のヒット曲を生み出してきたGaeko（ゲコ）もメインプロデューサーとして出演が決定。

多様なアーティストとのコラボを通じて幅広い音楽性を披露し、ラップはもちろん魅力的なボーカルも兼ね備えるGaekoが、どのような原石を発掘するのかに注目が集まる。

そして、日本からはRIEHATA、岩田剛典がメインプロデューサーとしてラインナップに加わる。

世界的な振付師兼ダンサーであるRIEHATAは、『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に出演して独自のディレクション能力を認められるなど、圧倒的な存在感を示した。鋭いダンス審査はもちろん、次世代アーティストの発掘においても、その卓越した審美眼を発揮する予定だ。

「三代目 J SOUL BROTHERS」のメンバーである岩田剛典は、ソロアーティストとしても俳優としても多方面で活躍するマルチアーティストとして、参加者たちのポテンシャルをどのように引き出し、成長を牽引していくのか期待されている。

©Mnet

U-NEXTでは、10月16日より『HIP POP Princess』を見放題で国内独占配信する。

HIPHOP、K-POP、J-POPなど、それぞれ異なる固有のアイデンティティを持つ参加者たちが言語や文化、世代の壁を越えて挑戦する日韓合同制作・HIPHOPガールズグループプロジェクト『HIP POP Princess』では、果たしてどのようなアーティストが誕生するのか。今後の続報を楽しみに待ちたいところだ。

