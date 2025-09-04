BTS・JIN、“40秒完売”のスーパーツナ缶が再び　秋夕の連休から正式販売、海外市場にも展開へ | RBB TODAY

BTSのJINが広告モデルを務めるツナ缶が、秋夕（チュソク、日本のお盆のような連休）のギフト市場を席巻している。

食品メーカー「東遠F&B」は9月4日、健康志向と実用性を兼ね備えた「2025秋夕ギフトセット」約100種を公開。そのラインナップの中心となるのが「BTS・JIN スーパーツナギフトセット」だ。ジンの写真入りツナ缶で構成された同商品は、7月27日にNAVERショッピングライブで行われた事前販売で、わずか40秒で1000セットが完売した。

同社は今回の秋夕から本格的に正式販売へと踏み切り、今後はピリ辛味のツナなどを組み合わせた多彩なJINエディションを海外市場にも展開する計画だ。

（写真＝東遠F&B）

関係者は「JINが持つ世界的な影響力が、連休のギフト市場にも新しいトレンドを生み出すだろう」と展望を示した。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

■【画像】JINのツナ缶CM

■【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮りSHOT

■【写真】JIN、メンバーも困惑した突然の“水着ショット”