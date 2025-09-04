目を疑う“クビレ”に釘付け…韓国女優そっくりの美しき競泳選手、非現実的なスタイルにファン騒然【PHOTO】 | RBB TODAY

人気女優ペ・スジにそっくりで知られる韓国の競泳女子選手パク・ハンビョルが、非現実的なスタイルを披露して話題だ。

パク・ハンビョルは最近、自身のインスタグラムを更新。NIKEのアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

公開された写真を見ると、真っ赤な背景をバックにNIKEのスポーツウェア一式を揃えたパク・ハンビョルが堂々と立っている。長袖のトップスにショートレギンスを合わせたスタイリッシュな服装で、現役選手らしく引き締まったアスリート体型が印象的だ。

何より目が行くのは、トップスとレギンスの間からあらわになったウエスト。思わず目を疑うような“美くびれ”を惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿には、「素敵です」「唯一無二のプロポーションだ」「綺麗すぎる」「最高の天使！」「ハンパない…」など絶賛のコメントが多数寄せられていた。

（写真＝パク・ハンビョルInstagram）

パク・ハンビョルは1997年9月28日生まれの27歳。釜山（プサン）出身の競泳選手で、高校生だった2014年に出場したMBC杯全国水泳大会の女子50m背泳ぎで28秒40をマークし、当時の韓国新記録を打ち立てて注目を集めた。同年には仁川（インチョン）で行われたアジア競技大会の女子50m背泳ぎにも出場した。

また、アイドルさながらのビジュアルを持つことから、韓国国内では歌手兼女優のペ・スジに似ていることで知られている。現在も富川（プチョン）市庁所属の現役選手として、国内の大会に出場している。

