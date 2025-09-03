HoneyWorksとのタッグで話題！UNIS（ユニス）、日本オリジナル曲『もしもし♡』ビジュアル公開 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）が、キュートな世界観を詰め込んだコンセプトビジュアルを公開した。

UNISは、9月12日にリリースされる初の日本デジタルシングル『もしもし♡』のコンセプトビジュアルを公開した。

今回公開されたソウォン、コトコ、パン・ユナ、エリシアのコンセプトビジュアルでは、UNISのイメージと『もしもし♡』の世界観をもとにしたスタイリッシュなオリジナルキャラクターを衣装に取り入れ、UNISならではの可愛らしさをたっぷりと表現している。

『もしもし♡』は、日本の人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が書き下ろしたUNIS初の日本オリジナル楽曲。軽快なポップサウンドと「もしもし」というキャッチーなフレーズが特徴で、恋する気持ちのドキドキを愛らしく表現している。

UNISの初の日本デジタルシングル『もしもし♡』は9月12日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされ、9月15日には英語バージョン『MoshiMoshi♡』も公開される。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

