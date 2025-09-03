今注目の男女混合グループメンバー、同性愛嫌悪？「兄さん付き合おう」に対するコメントが物議 | RBB TODAY

男女混合グループALLDAY PROJECTのメンバー、ウチャンの発言をめぐって、5日続けて議論が続いている。

去る8月30日、ウチャンはライブ配信を行い、世界中のファンとコミュニケーションを取った。ライブ配信を行っていたウチャンは、ある男性ファンが送った「兄さん付き合おう」というコメントを読んだ。

表情がこわばってしまったウチャンは、「君は（僕が）お兄さんなのに、僕と付き合おうとしてどうするんだ。自分はそういう、違うよ僕は。ダメだ」と線を引いた。

（写真＝SNS）ウチャン

ライブ配信に参加したファンのコメントに本気で反応したウチャンは、その後物議を醸した。

海外のファンは、ウチャンの発言が同性愛者、両性愛を嫌悪するものだと批判した。その反面、韓国のファンは「大きな問題はない」という反応が大半だった。

なお、ウチャンが所属するALLDAY PROJECTは6月、シングル『FAMOUS』でデビュー。現在は活動を終え、次のアルバムの準備に入った。

◇ALLDAY PROJECTとは？

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

■【写真】BTS事務所のアイドルが同性愛告白「自分が誇らしい」

■【画像】韓国史上初のトランスジェンダー芸能人

■【写真】トランスジェンダー女性演じた韓国俳優、パロディAV誤投稿で物議