NCTのジェミンとジェノ、野球を題材にした新ドラマに出演と報道　久しぶりの演技活動に期待感 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのメンバー、ジェミンとジェノが新しいドラマに出演すると報じられた。

9月3日、ある韓国メディアによると、ジェミンとジェノは新ドラマ『ワインドアップ』（原題）で主演を務めるという。

『ワインドアップ』は、野球を題材にした成長ドラマで、高校野球の有望株と正体不明の転校生が絡み合いながら繰り広げられる物語を描く。同作はショートフォームコンテンツとして公開されるとのことだ。

演出は、Netflixドラマ『ムーブ・トゥ・ヘブン：私は遺品整理士です』、KBSドラマ『リーガル・クレイジー 真剣勝負』で知られるキム・ソンホ監督が務める。

ジェミンは2019年4月に放送されたドラマ『君を嫌いになる方法』で、すでに演技デビューしたことがある。6年ぶりのドラマ復帰だ。ジェノは2006年の映画『愛なんていらない』に、子役として出演した経験がある。

（写真提供＝OSEN）ジェミン

（写真提供＝OSEN）ジェノ

正式発表を待つべきだが、トップアイドルである2人がドラマという別のステージで、どんな魅力を発揮するか早くも期待される。

キャスティングを終えた新ドラマ『ワインドアップ』は、間もなく撮影に入る見通しだ。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。

