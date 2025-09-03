日本デビュー果たしたILLIT、本日（3日）日本1stSG『時よ止まれ』CDリリース！音源はすでに好発進 | RBB TODAY

9月1日に待望の日本デビューを果たしたILLIT（アイリット）が、本日（3日）CDをリリースし、好調なスタートを切った。

Japan 1st Single『時よ止まれ』は、先立って1日に全曲音源がデジタル配信され、同時にタイトル曲『時よ止まれ』のミュージックビデオも公開された。

同日、シングルはiTunes「POPトップアルバム」「K-POPトップアルバム」、mora「洋楽デイリーアルバムランキング」で1位を獲得。タイトル曲『時よ止まれ』もAWA「リアルタイム急上昇」、mora「洋楽デイリーシングルランキング」で1位を記録し、ミュージックビデオはYouTubeミュージックビデオトレンディング・ワールドワイドで5位にランクインするなど、日本デビューは順調な滑り出しを見せた。

CDは、ケアベアとコラボして話題を集める製造限定「Care Bears™盤」をはじめ、10代のリアルな姿を写し出したメンバーごとのビジュアル盤も注目を集めている。

さらに2日20時には、公式YouTubeチャンネルで『時よ止まれ』のレコーディングビハインド映像が公開された。日本オリジナル曲の制作過程において、ボーカル力が一段と成長したメンバーの姿が映し出されている。「無敵の可愛さ Attention, please」「不思議な魔法で変身するのテクニカルメイク」など、中毒性のあるサビ部分の歌い方を試行錯誤する様子や、日本語ラップを完璧な発音で披露する姿も見どころだ。

タイトル曲『時よ止まれ』は、少女のきらめきや儚さ、真夏のまぶしい瞬間を宝石箱に閉じ込めたようなディスコポップジャンルの楽曲。『魔性の女A』で海外バイラルヒットを記録した新世代クリエイター・紫 今（Mulasaki Ima）が作詞を手掛けた。キャッチーで爽快なメロディに、詩的でどこか懐かしい日本語の歌詞が重なり、ILLITの透明感あるボーカルを引き立てている。パフォーマンスでは、今回も“手のポイント振付”が話題となり、SNSを中心に注目が高まっている。

Japan 1st Single『時よ止まれ』には、タイトル曲に加え『Topping』『借りてきた猫（Do the Dance）（Japanese Ver.）』『Almond Chocolate』の全4曲を収録。まっすぐで率直な少女たちのきらめきと、儚い青春を詰め込んだ作品となっている。

なお、ILLITは日本での活動をさらに広げていく。9月3日・4日には大阪城ホールで初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を開催。続く9月6日には「第41回マイナビ東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」、9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に初出演するなど、多彩な活動が予定されている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。2025年9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。

