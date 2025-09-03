SEVENTEEN・ディエイト、『ボイプラ2』プラネットマスターとして登場！緊張の3次ミッションへ突入 | RBB TODAY

熱い注目を集める中「階級争奪ポジションバトル」の幕を下ろしたMnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』が、いよいよデビューに向けた3次ミッションへ突入する。

Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』は、8月29日に全世界のスタ―クリエイターたちが見守る中で「第2回生存者発表式」を生配信した。最大同時視聴者数は18万9000人を突破し、累計再生数も約80万回を記録するという爆発的な熱気を証明した中で、セミファイナルに進む参加者への関心が高まっている。

9月4日放送の第8話では、3次ミッション「セミファイナル新曲マッチングミッション」が本格始動する予定だ。「プラネットマスター」として登場したSEVENTEENのディエイトがミッションを直接伝え、現場の緊張感をさらに高めたという。新曲『Lucky MACHO』『Chains』『Sugar HIGH』『MAIN DISH』にどの参加者がマッチングされるのか注目が集まっている。彼らがどのようなステージで世界中のスタークリエイターを熱狂させるのか、期待は最高潮に達している。

（写真＝Mnet）

また、本日（3日）午後8時に、2次ポジションバトルで予想を覆して1位を獲得した『LALALALA』チームのキム・ゴンウ、ジャオグアンシュー、チェン・ボーウェン、ファンジョーイー、ホー・シンロンが、Mnet Plusを通じて単独オンラインファンミーティングを開催する。ファンミーティングでは、全世界のスタークリエイターから事前に寄せられた質問に答えるQ&Aコーナーも用意され、期待が高まっている。

さらに、明日（4日）放送の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）では『LALALALA』チームがスペシャルステージを披露する予定で、ファンの心を熱くさせること間違いなしだ。

（記事提供＝OSEN）

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。スタイリッシュなビジュアルを誇る一方で“メンバー屈指の愛されキャラ”とされており、各種バラエティ番組では愛嬌たっぷりの立ち振る舞いを見ることができる。

