NCT WISH、新AL『COLOR』リリース記念ショーケース開催！夏の夜をカラフルに彩る | RBB TODAY

NCT WISHが、3rdミニアルバム『COLOR』のオフラインイベントを開催し、華やかなカムバックの幕開けを飾った。

9月2日、NCT WISHはソウル・江南（カンナム）区のCOEX広場で、オフラインイベント「NCT WISH COLOR PALETTE」を開催した。彼らならではのカラーを堪能できるステージと多彩なコンテンツで会場を彩り、大きな注目を集めた。

特に同日午後8時に行われたショーケース「WISH ON STAGE」では、エネルギッシュなタイトル曲『COLOR』のステージを初披露した。また、清涼感あふれるサマーソング『Surf』や、甘い歌声で感性を刺激する収録曲『Reel-ationship』も披露し、夏の夜を爽やかに染め上げ、熱い反応を引き出した。

NCT WISHは「僕たちもより良いステージをお見せしなければという覚悟を持つようになります。ステージに立てるよう、いつも力を与えてくださるファンの皆さんに心から感謝しています。これから活動が始まるので、熱くエネルギーあふれるステージでお応えします。たくさん期待してください」と力強いカムバックの感想と今後の活動に対する抱負を語り、大きな反響を呼んだ。

さらにCOEX広場では、新アルバム『COLOR』のコンセプトを体感できる展示「INTO THE PALETTE」も展開された。メンバーへの応援メッセージを残せるサインブースや、記念撮影ができる多彩なフォトゾーンが設けられ、来場者の注目を集めた。

9月1日にリリースされたNCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は、Melon「HOT100」（リリース30日以内）で1位を獲得。さらに中国最大の音楽プラットフォームQQミュージックの急上昇ランキングでも1位を記録し、収録曲全曲がTOP10入りするなど、グローバルな人気を証明している。

なおNCT WISHは、9月4日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」（5日）、MBC「ショー！K-POPの中心」（6日）、SBS「人気歌謡」（7日）など、各種音楽番組に出演し、本格的な活動を開始する。

