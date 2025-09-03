車が雨でスリップし事故で急逝…21歳で亡くなった韓国アイドルの11周忌　ファンは“無限再生”で追悼 | RBB TODAY

K-POPガールズグループLADIES' CODE（レディースコード）のメンバーとして活動したウンビさんが、突然この世を去ってから今日（9月3日）で11年となった。

5人組グループのLADIES' CODEは2014年9月3日、大邱（テグ）でのスケジュールを終えてソウルへと移動中、メンバーが乗ったワゴン車が雨でスリップし、防護壁に突っ込んだ。

メンバーのアシュリー、ソジョン、ジュニの3人は大怪我を負い、ウンビさんは事故現場で息を引き取った。享年21歳。

（写真提供＝OSEN）ウンビさん

同じくメンバーのリセさんは集中治療室に移され、9時間の大手術を受けたが、事故発生から4日後の7日にこの世を去った。23歳だった。

事故後、残されたメンバーたちは1年6カ月にわたる治療やリハビリを経て、2016年2月に3人組として活動を再開し、ウンビさんとリセさんを追悼するための楽曲『I'm Fine Thank You』をリリース。特に、ウンビさんの生前の願いが「チャート1位」だったと知られると、アイドルファン全体が同曲を再生し、追悼リレーを開始した。実際にチャート上位圏に侵入し、ウンビさんの“最後の願い”を叶えた。

その後、グループは2019年10月まで活動したが、2020年2月に所属事務所との契約が満了し、解散することとなった。

（写真提供＝OSEN）LADIES' CODE

韓国では10年が過ぎた今も、多くのファンが2人のメンバーを懐かしんでおり、哀悼と追慕が続いている。

