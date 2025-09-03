IVE・レイ、憧れの先輩アイドルとの“密着SHOT”に反響「成功したオタク」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのレイが、Red Velvet・ジョイとの2SHOTを公開し、話題を集めている。

レイは最近、自身のインスタグラムに「お姉ちゃん、妹で幸せ」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

投稿された写真には、レイとRed Velvetのジョイが仲睦まじくポーズを取る姿が収められている。腕を組んだり、頬を寄せ合ったりと、まるで本当の姉妹のように親密な雰囲気を漂わせ、2人の自然体な笑顔がファンの心を射止めた。

また、ジョイのインスタグラムにもレイと一緒に撮影したチャレンジ動画が投稿されており、注目を集めている。

（写真＝レイInstagram）

投稿を見たファンからは、「成功したオタク…」「この2人本当に癒される」「本物の姉妹みたいで尊い」などの反応が寄せられている。

なお、レイが所属するIVEは、8月25日に4thミニアルバム『IVE SECRET』をリリースした。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパーを担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。

