やっぱりスゴイ…アン・シネ、美貌際立つ“ぴたぴた”ゴルフウェア姿でファンを釘付けに！【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気女子ゴルファー、アン・シネが美貌際立つゴルフウェアSHOTでファンを釘付けにしている。

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。

「もう9月だからゴルフにたくさん行くよ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ピンクとホワイトを組み合わせたゴルフウェアコーデで鏡越しに自撮りをするアン・シネが写っている。別の写真では、ゴルフカーに乗りながらカメラに満面のスマイルを見せている。

何より目が行くのは、タイト目なウェアからあらわになった圧巻の美スタイル。昨年9月に現役を引退して約1年が経つものの、メリハリ感のあるボリュームが際立ち、ミニスカートから伸びる美脚も相まって多くのファンを魅了していた。

アン・シネの投稿には、「ファッションリーダー！」「やっぱりゴルフウェアが一番似合う」「可愛い♡」などのコメントが寄せられている。

（写真＝アン・シネInstagram）

なお、アン・シネは8月5日に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。17年間プロゴルファーとして活動した自身の経験を活かし、CEOとして直接開発に携わり、現在までにエッセンス、セラム、クリーム、サンスクリーン、フォームクレンザーを販売している。

◇アン・シネ プロフィール

1990年12月18日生まれ。韓国・ソウル特別市出身。身長165cm。小学3年生のときにニュージーランドに留学し、現地でゴルフの実力を磨いた。2008年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を成し遂げた。2017年の日本女子ツアー参戦時にはその美貌とプロポーションで一躍注目を集め、2018年にはゴルファーとしては異例の写真集も発売。2024年9月22日、日本ツアー「第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント」最終ラウンド終了後に現役引退を宣言した。

