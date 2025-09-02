“性売買で罰金刑”福山雅治の名曲をカバーしたG.NA、事件について初言及　現在はカナダ在住 | RBB TODAY

歌手のG.NA（ジーナ）が、過去の騒動について初めて胸の内を明かした。

G.NAは9月2日、自身のSNSに英語の長文メッセージを投稿した。

彼女は「私はこの話を何年も静かに抱えて生きてきた」とし、「韓国芸能界で活動していた時、私の人生を大きく変えてしまう出来事を経験した」と振り返った。

続けて「最も苦しかったのは、その出来事そのものではなかった。沈黙だった。私は隠れるために消えたのではなく、生き延びるために消えた」と告白。さらに「でも今の私は、もはや恐怖に震える少女ではない。過去によって定義されるのではなく、今の私の選択によって定義される。私は癒やされ、成長し、そして今、自分の声を取り戻している。古い傷を繰り返すのではなく、素直さと愛をもって前に進むためだ」と説明した。

最後に「最後まで信じてくださったファンの皆さんに心から感謝する。去っていった方々のことも理解している。そして恥ずかしさの中で沈黙している誰かに伝えたい。あなたの物語は終わっていない」と付け加えた。

（写真＝G.NA Instagram）

G.NAは2010年、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でデビューし、『I'll Get Lost, You Go Your Way』『Black & White』『Top Girl』などの楽曲を発表した。しかし2016年、性売買斡旋などの行為の処罰に関する法律違反の容疑で罰金刑を受け、ファンに衝撃を与えた。以降は韓国を離れてカナダで生活している。

（記事提供＝OSEN）

◇G.NA プロフィール

1987年9月13日生まれ、カナダ出身。本名Gina Jane Choi。2007年にガールズグループ「オソニョ」としてデビューする予定だったが、会社の資金問題で失敗。2010年7月、デジタルシングル『Things I’d Like to Do With My Lover』でソロ歌手としてデビュー。さまざまな韓国アーティストが参加した福山雅治のトリビュートアルバム『With Special Guests Fukuyama Masaharu Remake』では、『milk tea』をカバー。しかし2016年の性売買スキャンダルによって活動が中断された。

■【写真】福山雅治の楽曲をカバー、歌手G.NAの“下半身スキャンダル”とは？

■「ジェントルなイメージだったのに…」福山雅治のフジ“不適切会合”報道に韓国ファンも衝撃

■【写真】「上ではなく下を露出しようと…」“下半身シースルードレス”で話題になった韓国歌手