「ワンピース」着物姿の麦わらの一味が描かれた重箱入り！2026年版のおせちセットが受付開始 | RBB TODAY

『ONE PIECE（ワンピース）』を題材にした、一冨士ケータリングによるおせち「ワンピースおせち2026」が発売されることがわかった。今年で10年目を迎えるもので、着物姿の麦わらの一味が描かれた重箱入りおせちセットが数量限定で予約受付中だ。

ワンピースおせち2026 麦わらの一味の重箱

『ONE PIECE（ワンピース）』は、「週刊少年ジャンプ」で連載中の尾田栄一郎による少年マンガだ。悪魔の実を食べゴム人間になってしまった少年モンキー・Ｄ・ルフィが、仲間と共にゴール・D・ロジャーの残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を探し海賊王を目指す姿を描く。

1997年の連載開始からまたたく間に人気を博し、1999年よりTVアニメの放送が開始された。2022年に連載25周年を迎え、コミックスの全世界累計発行部数は5億部を突破する。Netflixシリーズとして実写ドラマ化も果たしており、2026年にシーズン2の配信開始を控える。

そんな本作を題材にした「ワンピースおせち」は今年で10年目を迎えるもので、「ワンピースおせち2026」は「海賊の海鮮重」＆「ルフィの肉々重」の二段重とオリジナルグッズの本格おせちセットとなる。おせちに欠かせない食材はもちろんのこと、子どもや若い人でも楽しめるよう、創業120余年の老舗おせちメーカーが監修・吟味した食材が盛り込まれる。

ワンピースおせち2026 【海賊の海鮮重】

壱の重の「海賊の海鮮重」は、吟味した海の幸が盛りだくさんのお重だ。おめでたい海老や数の子・いくら醤油漬などの海鮮に加えて、おせちに欠かせない伊達巻や栗きんとん、黒豆なども詰められる。

ワンピースおせち2026 「ルフィの肉々重」

弐の重の「ルフィの肉々重」はルフィの大好きなお肉が多数入ったお重で、さまざまなおいしさのお肉料理、テリーヌやパイ包みなど洋風の人気食材の詰め合わせだ。

ワンピースおせち2026 イラスト入り陶器皿

セットにはこの二段重に加えて、華やかな和装に身を包んだお正月仕様の麦わらの一味がプリントされた「お重」、Dr.くれは＆チョッパーのイラスト入りの「陶器皿」、フランキーの台詞＆イラスト入りの「割箸」、SWORDとガープのイラスト入りの「ランチョンマット」などが付属する。このおせちのために描き下ろされた、全てオリジナルのイラストはファン必見だろう。

ワンピースおせち2026 特製ランチョンマット

お重に詰めて冷蔵で届けられるため、盛り付けや解凍の手間がかからない。12月31日に到着するおせちを1月1日に食卓へ出すだけで、麦わらの一味と一緒にお正月を迎えることができる。

ワンピースおせち2026 麦わらの一味の重箱

『ONE PIECE（ワンピース）』を題材にした、一冨士ケータリングによるおせち「ワンピースおせち2026」の価格は送料を含む税込みで20,900円。予定数が完売するまで予約を受け付けており、12月31日に届けられる。公式サイトでは、9月末まで早期割引が行われているのでファンは早めにチェックしておきたい。詳細は商品ページまで。