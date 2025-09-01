「過去に好感、今は交際していない」BTS・JIMINの熱愛説、沈黙していた所属事務所がコメント発表のワケ | RBB TODAY

BTSのJIMINと女優ソン・ダウンをめぐる熱愛説について、所属事務所がコメントを発表した。

BTSの所属事務所BIGHIT MUSICは8月31日、公式報道資料を通じて「当社はJIMINの私生活と、これに関連して取り上げられる相手を尊重し、これまで立場を明らかにしなかった。しかし事実と異なる推測性の報道や噂が続いたため、やむを得ず最低限の事実関係を明らかにすることにした」と伝えた。

続けて「アーティストは相手側と過去に好感を持って関係を続けたことはあるが、それは数年前のことであり、現在は交際していない」とし、「私生活に対する無分別な推測は控えていただきたい。アーティストと共に言及される相手に被害を与えかねない行為も自制していただくよう切にお願いする」と強調した。

最近、オンラインコミュニティやSNSではソン・ダウンが投稿した個人映像が拡散し、JIMINとの関係をめぐって様々な憶測が広がっていた。これを受け、BIGHIT MUSICが公式立場を示し、事態の収拾に乗り出した形だ。

JIMINとソン・ダウンの熱愛説は今回が初めてではない。

（写真提供＝OSEN）JIMIN（左）とソン・ダウン

2024年、ソン・ダウンは自身のSNSにBTSのTシャツや、「ジミン・ダウン」と名前が刻まれたイヤホンケースの写真などを掲載した後に削除し、疑惑を呼んだことがあった。

当時、疑惑が浮上するとソン・ダウンは「第三者のことは私ではなく他の方に聞いてほしい」と多くを語らなかったが、噂は続いた。

特にソン・ダウンは殺到する悪質コメントを公開し、強硬対応を予告。「人にわざと傷をつけたなら罰を受けるべき」と書き込み、悪質コメントのメールを公開した。「弁護士が読んでいる。すぐに警察の調査を受けることになる」と警告したこともあった。

そうした中、ソン・ダウンは最近、自身のSNSにJIMINとのプライベート映像を掲載。度重なる憶測の末に、JIMINの所属事務所が直接動き、今回の議論を整理することとなった。

なお、JIMINは現在、ソロ活動とBTSの活動を並行しながら、世界中のファンから変わらぬ愛を受け続けている。

（記事提供＝OSEN）

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ソン・ダウン プロフィール

1991年6月14日生まれ。2011年のドラマ『負けたくない！』でデビューしたが、彼女が有名になったきっかけは2018年のリアル恋愛バラエティ『ハートシグナル』シーズン2に出演してからだ。その後、KBS2週末ドラマ『一度行ってきました』『外出』などに出演し、女優として活動中。韓国プロ野球「斗山ベアーズ」のファンとしても知られる。

■【画像】“BTS・JIMINと熱愛説”のソン・ダウン、顔出しデート映像公開

■【画像】BTS・VとBLACKPINK・ジェニー、“キス写真”が流出？

■BTSメンバーの熱愛説、所属事務所が示してきた「2つの態度」