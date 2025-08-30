東方神起・チャンミン、日韓を股にかけ大活躍！9月の初ソロ日本ツアーは“全公演完売” | RBB TODAY

東方神起のチャンミンが、韓国と日本を行き来しながら多方面で活躍を見せている。

まず、8月27日18時に公開された日本ニューシングル『My Bad』は、彼の個性とスタイルを率直に表現した楽曲で、9月から開催される初のソロ日本全国ツアーへの期待をさらに高めている。

特に、9月3日～5日に東京で幕を開ける「CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR～The First Dining～」は、デビュー後初となるソロツアーであり、日本8都市・全18公演がすべて完売。チャンミンの変わらぬ日本での人気を改めて証明した。

さらにチャンミンは音楽活動にとどまらず、テレビ番組やYouTubeコンテンツなど幅広い分野でも存在感を放っている。韓国の教養番組『理由ある建築－空間旅行者』（原題／MBC）では、情熱的かつ好奇心あふれる姿勢で真摯に臨み注目を集めたほか、YouTubeコンテンツ「アン・ジョンファン 19」やSHINee・ミンホのYouTubeチャンネル「チェ・ミンホ」では、スポーツへの深い愛情と率直なトークで多くの視聴者の共感を呼んだ。

また、8月28日に公開されたYouTubeコンテンツ「太ったおじさんイ・ジャンウ」では、独自の食に対する哲学や俳優イ・ジャンウとの愉快なケミストリーを披露。ステージの外でも親しみやすくユーモアにあふれた姿を見せ、“万能アーティスト”としての魅力を改めて証明した。

なお、チャンミンが所属する東方神起は、11月に東京と兵庫で「TOHOSHINKI FANCLUB EVENT Bigeastrain 2025」を開催する。

◇チャンミン プロフィール

1988年2月18日生まれ。本名シム・チャンミン。2003年12月に東方神起としてデビューし、グループ内ではハイパートを担当している。爽やかなビジュアルとは裏腹に、毒舌な一面も。ネット上ではたびたび“チャンミンのドS発言集”、“毒舌まとめ”といったタイトルでユーモアセンスあふれる発言の数々が取り上げられる。芸能界屈指の美食家で、2019年にはレギュラー番組『糧食の良識』を通じて新鮮な魅力を披露した。本人曰く、ユンホとは「まったく正反対の性格」。2020年10月に一般女性と結婚し、2022年10月に父親となった。

