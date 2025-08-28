 現実×仮想の共演！RIIZE、＆TEAM、PLAVEら集結「MBCバーチャルライブフェスティバル」豪華出演者発表 | RBB TODAY
現実×仮想の共演！RIIZE、＆TEAM、PLAVEら集結「MBCバーチャルライブフェスティバル」豪華出演者発表

エンタメ 韓国・芸能
バーチャルアイドルとK-POPスターが一堂に会する超大型音楽フェスティバルが開催される。

10月18日・19日にソウル・上岩（サンアム）DMC文化公園で開催されるグローバル音楽フェスティバル「MBCバーチャルライブフェスティバル with Coupang Play」が、超豪華な出演アーティストを公開し、ファンの期待を高めた。

今回のフェスティバルは、現実と仮想が交差するオムニバス形式で、ジャンルや世界観を超えた大胆なコラボステージが予告されており、開幕前から大きな注目を集めている。

MBCバーチャルライブフェスティバルwith Coupang Play
（写真＝「MBCバーチャルライブフェスティバル with Coupang Play」）

ラインナップには、韓国のバーチャルアイドルを代表するPLAVEやISEGYE IDOLをはじめ、APOKI、BRAZY、IRISÉ、LUVITA、nævis、OFF EQUALS、Plan.Bといった国内外で人気を集めるバーチャルアーティストたちが総出演する。

さらに、RIIZE、NMIXX、チェ・イェナ（YENA）、KISS OF LIFE、tripleS、Xdinary Heroes、izna、NEXZ、KiiiKiii、USPEER、&TEAM、AHOFなど、トップクラスのK-POPアーティストから新進グループまでが加わり、華やかなステージを繰り広げる。

ロックバンドYBは、新たなバーチャルプロジェクト「Virtual YB」を通じて斬新な挑戦を予告した。また、シンガーソングライターのジョン・パクや男女混成音楽グループのコヨーテも参加し、世代を超えた“オールスターラインナップ”が確定した。

なお、「MBCバーチャルライブフェスティバル with Coupang Play」は、Coupang Playを通じて生中継される。現地観覧およびオンライン配信チケットの詳細は、後日Coupang Playを通じて公開予定だ。

《スポーツソウル日本版》

